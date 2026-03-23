Vaga
Salut Pública avala la segona declaració d’emergència sanitària a Carcaixent pel fem acumulat en el carrer
La mesura permet a l’Ajuntament retirar les bosses amuntegades en els últims dies sense vulnerar el dret a la vaga dels treballadors
L’Ajuntament de Carcaixent ha aconseguit l’aval de Salut Pública per a decretar per segona vegada en una setmana l’emergència sanitària per l’acumulació de fem en els carrers a conseqüència de la vaga indefinida que la plantilla del servici d’arreplega va iniciar en la mitjanit del divendres 13 de març. La declaració permetrà al consistori retirar les bosses de fem que s’acumulen pels carrers a través d’un servici extraordinari.
L’empresa contractada per l’Ajuntament de manera excepcional per a netejar els carrers va completar, dissabte, un primer recorregut per tot el nucli urbà, avalat per la primera declaració d’emergència sanitària decretada el dilluns de la setmana passada, després de l’oportuna inspecció de Sanitat que permetia a l’Ajuntament la retirada del fem acumulat des de l’inici de la vaga.
No obstant això, l’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, va tornar a sol·licitar, divendres, l’aval de Salut Pública després de constatar que els carrers en els quals ja s’havia retirat el fem estaven fins i tot pitjor que abans. No dubtava, a més, a denunciar que els servicis mínims establits no s’han complit en cap moment. La resposta a esta petició ha arribat este dilluns al matí, segons ha confirmat l’alcaldessa mateixa, la qual cosa permetrà a l’Ajuntament retirar el fem acumulat sense vulnerar el dret a la vaga dels treballadors. La situació s’ha agreujat encara més el cap de setmana.
No obstant això, el sindicat Comissions Obreres ja va anunciar que havia denunciat davant de la Inspecció de Treball la primera declaració d’emergència sanitària al considerar que xocava amb el dret a la vaga dels treballadors, que van convocar esta parada indefinida en protesta pel bloqueig en la negociació del conveni col·lectiu i per a denunicar uns salaris discriminatoris enfront d’altres treballadors del sector.
L’Ajuntament de Carcaixent ha reclamat a la Mancomunitat de la Ribera Alta, com a titular del contracte, que obligue l’empresa concessionària, la mercantil PreZero, a complir els servicis mínims, al mateix temps que li reclamarà els gastos que genere este servici de neteja extraordinari.
Suscríbete para seguir leyendo
