La targeta del SIP canvia el roig pel blau
La targeta sanitària valenciana torna a canviar de color
El canvi del color corporatiu de la Generalitat afecta la salut. En concret, el sistema públic i la targeta que s’ha de mostrar cada vegada que es va a un centre sanitari. Perquè la implantació del blau com a nova tonalitat oficial de l’Administració autonòmica, complementant (i relegant) el roig, ha tenyit també el SIP. Es veu en les noves targetes emeses, una cosa de la qual han avisat lectors del periòdic, en les quals la franja roja superior és substituïda pel blau Pantone 293C.
És el mateix to que ja s’està utilitzant, entre altres qüestions, en els cartells que acompanyen les compareixences de premsa dels membres del Consell i que ha suposat complementar el roig Pantone 186C, que ha sigut l’oficial des de l’inici de l’autogovern, fa més de 40 anys. La incorporació del blau, amb la seua consegüent polèmica per la vinculació partidista, ha sigut una mesura presa amb l’arribada de Juanfran Pérez Llorca al Palau, amb orde interna el mes de desembre de 2025, però que es treballa des d’agost de 2024, encara amb Carlos Mazón en l’executiu autonòmic. Perquè diguen que la sanitat no entén de colors.
La sigla SIP correspon a Sistema d’Identificació Personal. Encara que sovint es parla de “la targeta SIP”, el terme SIP es referix més àmpliament al sistema d’identificació que subjau a la targeta física. Este sistema va ser implementat per a estandarditzar la identificació dels ciutadans en l’accés als servicis sanitaris públics en totes les comunitats autònomes d’Espanya. No obstant això, el disseny i la tipografia de les targetes varia segons cada territori.
Malgrat això últim, la targeta SIP conté informació essencial per a la correcta identificació i l’accés als servicis sanitaris per part dels ciutadans.
Generalment, les dades que apareixen són les següents: dades personals del titular, com el nom i cognoms, així com el número del document nacional d’identitat (DNI) o el número d’identificació d’estranger (NIE). També inclou el número d’identificació personal SIP, és a dir, el codi alfanumèric únic i principal, que identifica l’usuari en tot el sistema sanitari.
A més d’identificar la comunitat que ha emés la targeta, incorpora dades del centre de salut i/o metge assignat. En molts casos, inclou el nom o codi del centre d’atenció primària (CAP) i, a vegades, el nom del metge o pediatre de capçalera. Algunes targetes, especialment les temporals o per a estrangers, poden tindre una data de caducitat. Les targetes de ciutadans espanyols o residents de llarga duració solen ser indefinides.
- Plantar sense casal: la setmana gran de la comissió Parc de Trénor de Torrent
- A quina hora se sabrà quina és la falla guanyadora de 2026
- Convent confirma la seua hegemonia
- La Comunitat Valenciana, en el radar turístic: la guerra de l’Iran obri la porta a un possible “desviament” de visitants
- L’Hospital General de València arranca la construcció del nou edifici de consultes externes
- L’emoció de Marta Mercader davant de la Mare de Déu tanca el primer dia de l’Ofrena
- L'insòlit niu que concita mirades a Dénia
- La falla més llorejada de la Comunitat Valenciana està a Xàtiva