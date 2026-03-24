Associacions veïnals convoquen una concentració a Benimaclet en protesta pels PAI actius a València
Les entitats veïnals denuncien que els PAI promoguts per l’Ajuntament de València i la Generalitat prioritzen un model de ciutat inaccessible per a les classes populars, amb una participació veïnal merament testimonial
Les associacions Cuidem Benimaclet, Benimaclet per l’Habitatge, Veïnat en Perill d’Extinció, el CSOA l’Horta i la xarxa de col·lectius i associacions Entrebarris han convocat una concentració, per al pròxim diumenge 29 de març, a les 10:30 hores, per a mostrar el seu rebuig als programes d’actuació integral (PAI) que l’Ajuntament de València té previst posar en marxa en els pròxims mesos i que, segons expliquen les entitats convocants, posen de manifest un model de ciutat per a benefici de les grans constructores privades i del poder financer i que no respon a les necessitats reals del veïnat.
Baix el lema “Defenem el territori veïnal”, les entitats organitzadores volen “mostrar el seu propòsit de fer un front comú des dels barris per a parar les polítiques urbanístiques i de territori de l’Ajuntament i de la Generalitat”. En un comunicat manifesten que, “en un context de mercantilització de l’habitatge, la construcció massiva de blocs no solucionarà els problemes d’accés a este dret de les classes populars, sinó que reforçarà un model de ciutat que només és assequible per a rics i turistes, i en el qual la participació del veïnat és merament testimonial”.
Horts urbans
Així mateix, les assemblees convocants volen, segons expliquen, “cridar l’atenció sobre els greus perjudicis que PAI com el de Benimaclet o la llei del sòl que prepara la Generalitat ocasionarien en importants zones d’horta productiva”, malgrat que, en el cas precisament de Benimaclet, en la nova àrea urbanitzada es deixarà espai lliure per a un gran pulmó verd central de 30.000 metres quadrats i es preservaran els horts urbans per ser una iniciativa que ha demostrat fomentar la convivència veïnal. Són uns 70 horts repartits en 7.000 metres que, a més, contribuïxen a promoure el consum responsable.
La concentració, que inclourà una taula redona amb la intervenció de representants veïnals, un espectacle de titelles i un concert, s’emmarca dins de la campanya d’Entrebarris sobre territori i urbanisme, duta a terme este primer trimestre de l’any. L’objectiu, expliquen, és servir com a punt de trobada dels moviments veïnals de la ciutat per a debatre i organitzar estratègies conjuntes que encaminen l’urbanisme valencià cap a un plantejament més respectuós amb el medi ambient i amb les persones que l’habiten.
