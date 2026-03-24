Igualtat
L’Arquebisbat no es planteja modificar els estatuts de la Confraria de Sagunt: “Ha de ser per decisió dels seus membres”
Asseguren que l’autoritat eclesiàstica creu en la conveniència d’acompanyar esta situació buscant camins “de diàleg i comunió”
Redacció Levante
Fonts de l’Arquebisbat de València expliquen que l’arquebisbe no es planteja intervindre en els estatuts de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt, que va votar impedir la incorporació de dones a la seua entitat. Es tracta de la decisió per la qual el Govern d’Espanya iniciarà els tràmits per a revocar la declaració de festa d’interés turístic. Modificar la seua normativa seria, indiquen fonts de l’Arquebisbat, un “decretàs”.
Eixes mateixes fonts no són partidàries d’escometre un “decretàs” per a la modificació dels estatuts de cara al fet que les dones no puguen ser excloses de l’organització. La possible modificació d’estos estatuts ha de sorgir per decisió dels membres de l’associació, consideren.
“Processos de maduració”
En este sentit, parlen de la conveniència de buscar camins de “diàleg” i “comunió” entre l’autoritat eclesiàstica i les confraries.
Les mateixes fonts afirmen que les confraries són associacions de fidels que es regixen pels seus propis estatuts, aprovats conforme al dret canònic, i consideren que no hauria d’exercir-se la disciplina eclesiàstica, igual que ha ocorregut en altres diòcesis. En altres casos, diuen, s’han produït processos de maduració, sense situacions de pressió, sempre des del diàleg. També des de l’Arquebisbat de València creuen convenient “acompanyar pastoralment i promoure la trobada”.
Des de l’autoritat eclesiàstica criden, a més, al fet que les celebracions de la Setmana Santa “puguen viure’s en la fe des de la unitat i en comunió”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones