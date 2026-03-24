Les exportacions valencianes ja queien abans de la guerra de l’Iran
La Comunitat Valenciana va començar el 2026 amb un descens de l’1,4 % en les seues vendes a l’exterior
La Comunitat Valenciana va començar el 2026 amb un refredament en les exportacions que ja es deixava notar abans de l’esclat de la guerra a l’Iran a finals de febrer. Segons l’informe mensual de la Secretaria d’Estat de Comerç, les vendes a l’exterior van registrar 3.050,2 milions d’euros el mes de gener, la qual cosa suposa una caiguda interanual de l’1,4 %.
Este retrocés previ al deteriorament del context geopolític apunta a una desacceleració de fons en la demanda internacional, més enllà de l’impacte que puguen tindre les tensions recents. Així i tot, la Comunitat Valenciana va mantindre, en el primer mes de l’any, un saldo comercial positiu de 130,4 milions d’euros.
Les importacions van baixar amb més intensitat, un 5,7 %, fins als 2.919,8 milions d’euros, la qual cosa ha permés sostindre el superàvit. Esta evolució contrasta amb el conjunt d’Espanya, que registra un dèficit superior als 4.000 milions en el mateix període.
Per províncies, Castelló es consolida com el principal suport del saldo positiu, amb un superàvit de 301 milions d’euros i un creixement de les exportacions de l’1 %. Alacant també manté xifres positives, mentres que València presenta un dèficit de 231,9 milions, malgrat concentrar el major volum exportador.
Sectors que més venen
Per sectors, l’alimentació continua liderant les vendes exteriors amb 894 milions d’euros, prop del 30 % del total. Els cítrics i les fruites i hortalisses continuen sent clau, encara que cauen un 7,8 %. També destaquen els béns d’equip, que creixen un 22,5 %, i el sector energètic, amb un augment del 34,6 %.
En canvi, sectors tradicionals com el ceràmic (-40,5 %), el calçat (-3,9 %) o el tèxtil (-1,7 %) registren descensos, en línia amb la menor tracció de la demanda internacional. El sector químic, a més, presenta un dèficit rellevant (-3,8 %) per l’increment de les importacions (18,2 %).
Exportacions per destinacions
Europa es manté com a principal destinació, amb més del 75 % de les exportacions, seguida d’Amèrica i Àsia. Este últim mercat llança un fort desequilibri negatiu, especialment per les compres a la Xina.
En conjunt, la Comunitat Valenciana manté la seua fortalesa exterior en un inici d’any marcat per la incertesa, encara que amb una pèrdua de dinamisme exportador que ja era visible abans de l’agreujament de l’escenari internacional.
