Nadine Sierra, la nova diva de la lírica, torna a Les Arts de València després de 10 anys
Del bel canto de Donizetti al verisme de Puccini, el programa inclou alguns dels compositors més emblemàtics en la carrera de l’artista
La soprano estatunidenca Nadine Sierra, acompanyada al piano per Bryan Wagorn, actuarà dijous en Les Arts, a on interpretarà algunes de les àries de papers i obres més emblemàtiques de la seua carrera (Sala Principal, 19:30 h).
Nadine Sierra, que actualment és considerada la nova gran diva del circuit internacional, va debutar en Les Arts en 2014, poc després de la seua victòria en el XIII Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé. La seua presentació va tindre lloc eixe any amb el paper de Norina en Don Pasquale, de Donizetti, i Tytania en A Midsummer Night’s Dream, de Britten, en 2016, que marcarien l’inici d’una carrera espectacular.
L’artista nord-americana torna a València, 10 anys després, convertida en una de les estreles més rutilants de la lírica, amb compromisos en els principals teatres i festivals, que s’han rendit davant de les seues colossals interpretacions en títols com La traviata, Rigoletto o La sonnambula.
Aclamada per la bellesa de la seua veu, el seu cant elegant i refinat, així com per la seua irresistible presència escènica, Nadine Sierra encarna el carisma i el glamur de les grans estreles de la lírica. La cantant nord-americana reserva la primera part del seu recital en Les Arts a la seua faceta com a intèrpret d’òpera, amb títols com Don Pasquale, de Donizetti; Le nozze di Figaro, de Mozart, o La bohème i La Rondine, de Puccini.
Després del descans, la soprano de Florida proposa un recorregut per les seues arrels llatines, així com els seus vincles amb la cultura espanyola, amb un repertori que inclou Cuatro madrigales amatorios del valencià Joaquim Rodrigo, Melodiasentimental, d’Heitor Villa-Lobos, o ‘Me llaman la primorosa’, d’El barbero de Sevilla, de Jerónimo Jiménez. La cançó popular llatinoamericana protagonitzarà un altre dels moments clau de la vetlada, amb tres de les composicions més populars del gènere: Bésame mucho, Estrellita i Cielito lindo.
