Prop de 200 persones protesten a Oliva contra el tractat entre la UE i Mercosur
Els manifestants consideren que el pacte posa en perill l’agricultura valenciana
Prop de 200 persones es van concentrar ahir de vesprada a Oliva, en la plaça de l’Ajuntament, per a protestar contra el tractat entre la Unió Europea i els països de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai), que s’aplicarà a partir de l’1 de maig. La protesta estava convocada per l’Ajuntament d’Oliva, amb el suport de totes les forces polítiques municipals i el Consell Local Agrari.
El pacte UE-Mercosur implica eliminar aranzels en determinats productes i crear cadenes de subministraments, com, per exemple, en matèries primeres cítriques.
Els manifestants opinen que perjudicarà l’agricultura valenciana. Entre els assistents cal destacar el secretari general d’AVA, Juan Salvador Torres, i el representant comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders, Vicent Sabater, a més de l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Pastor, i el regidor d’Agricultura, Enrique Parra.
Es va llegir un manifest consensuat en el qual es va recordar que, “a causa dels acords amb països tercers, ens augmenten els costos de producció, entra més fruita de fora, augmenta la contaminació atmosfèrica a causa del transport i arruïna el sector primari europeu”.
A més, assenyalen que Europa “està perdent quota de mercat a causa de les importacions de la Xina i de l’Índia pel que fa a la indústria i maquinària, però la UE està deixant entrar productes agrícoles en abundància amb l’excusa d’abaratir la cistella de la compra. Per a nosaltres, els llauradors, les regulacions ens encarixen els costos de producció i els nostres productes no són competitius”.
Països sense les mateixes regulacions
Afigen que “estos països no tenen les mateixes regulacions mediambientals, fitosanitàries, socials i laborals; no estem competint en igualtat de condicions enfront d’eixos països”.
“Vivim en una societat que reivindica la sostenibilitat i l’ecologisme i tenim ací productes de quilòmetre zero com ara llegums castellans, espàrrecs de Navarra, arrossos de València, taronges valencianes i ens inunden de productes que venen de 15.000 km de distància en bucs portacontenidors o avions de càrrega, els grans contaminants, això ens sembla bé?”, es pregunten.
Per això, volen “saber el que mengem, tindre menjar a casa, que, en cas d’una alerta sanitària o d’un conflicte bèl·lic, no falte l’aliment”. Entre les pancartes de l’acte va destacar la de “No al tractat UE-Mercosur” o la d’“Oliva amb l’agricultura”. També es van llançar consignes contra Mercosur.
Suscríbete para seguir leyendo
