Una ruta de l’arròs “convida” a descobrir la varietat de receptes, estils i cuiners de Cullera
El Club de Productors Artesans crea un passaport per a una experiència gastronòmica que compta amb la participació de set restaurants
Les persones que completen l’itinerari entraran en un sorteig final
Cullera ha fet un pas més en la seua aposta per consolidar-se com a referent gastronòmic amb el llançament del Passaport de la Ruta de l’Arròs, una nova iniciativa impulsada pel Club de Producte Artesans de l’Arròs de Cullera en col·laboració amb l’Ajuntament. La proposta convida tant veïns com visitants a recórrer alguns dels restaurants més emblemàtics de la ciutat, degustar les seues especialitats arrosseres i participar en un sorteig gastronòmic.
Este projecte s’emmarca dins del programa anual d’activitats subvencionades fruit de l’acord entre el consistori i el club gastronòmic, amb l’objectiu de fer valdre la tradició arrossera local, reforçar el posicionament de Cullera com a capital de l’arròs i dinamitzar el turisme durant tot l’any, més enllà de la temporada estival.
La iniciativa proposa una experiència participativa: els interessats podran arreplegar el seu passaport gastronòmic a partir del pròxim 25 de març en l’Oficina de Turisme de Cullera. En este trobaran informació sobre els establiments adherits i el funcionament de la ruta. Cada visita a un dels restaurants participants permetrà segellar el document després de degustar algun dels seus arrossos, configurant així un itinerari culinari que recorre distintes interpretacions d’un dels productes més identitaris de la gastronomia valenciana.
En esta edició participen set restaurants de referència: Casa Rocher, El Chalet, Rincón del Faro, Casa Nostra, Las Terrazas del Mare Nostrum, Mar de Oro i Casa Salvador. Tots formen part del Club de Producte Artesans de l’Arròs de Cullera i destaquen per la seua aposta tant per les receptes tradicionals com per propostes innovadores que mantenen l’arròs com a eix central.
Una vegada completat el recorregut, els participants hauran d’entregar el seu passaport en l’Oficina de Turisme, la qual cosa els donarà accés a un sorteig final que se celebrarà el mes d’agost. Els premis estaran vinculats a la gastronomia i a l’oferta hotelera de la ciutat, la qual cosa reforça el vincle entre restauració i sector turístic.
El Club de Producte Artesans de l’Arròs subratlla que la iniciativa pretén acostar la cultura de l’arròs a tots els públics. “Cullera té una relació històrica amb l’arròs i amb la seua manera de cuinar-lo. Amb este passaport, volem convidar a descobrir la diversitat de receptes, estils i cuiners que fan de la nostra ciutat un lloc únic per a disfrutar d’este producte”, destaquen.
Suscríbete para seguir leyendo
