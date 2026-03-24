Teatre
La Sala L’Horta proposa una comèdia sobre la crisi existencial de dos germanes i l’estrena en valencià d’un espectacle amb testimoniatges de xiquets afectats per la dana
En Estem perdudes, dos actrius de mitjana edat viatgen a Nairobi a escampar les cendres de la seua mare i Ací, on floreixen les tortugues convertix la catàstrofe del 29 d’octubre en una experiència poètica i participativa per a públic familiar
La Sala L’Horta proposa dos espectacles escènics valencians que, des de punts de vista molt diferents, aborden la capacitat de resiliència de les persones quan les seues vides trontollen.
Dos maletes, una urna i molts dubtes. Eixe podria ser el subtítol d’Estem perdudes, la comèdia de situació escrita per Iolanda Muñoz i dirigida per M. José Peris que acollirà el teatre de Castellar-l’Oliveral el dissabte 28 de març a les 19 hores, dins del cicle de teatre per a públic jove i adult.
En esta obra, Iolanda Muñoz i Marta Chiner encarnen dos germanes —i actrius de professió— que emprenen juntes un viatge per a depositar les cendres de la seua mare en els monts de Kenya. El pla és simple. L’execució, com sol ocórrer, no ho és tant.
Un problema aeri les desvia a l’aeroport de Narita, al Japó, i el que havia de ser un viatge de comiat es convertix en una odissea de situacions absurdes, malentesos i converses incòmodes que feia temps que tenien pendents. Després aconseguiran volar a Nairobi, però la vida, una vegada més, els reserva més sorpreses. Serà en l’aeroport d’Alacant, ja de tornada, a on les germanes troben per fi l’espai per a compartir el que els inquieta i per a valorar allò que les unix.
El text oscil·la entre realitat i ficció, sobretot quan les dos protagonistes compartixen les seues inquietuds per dedicar-se a una professió (l’actoral) especialment complicada per a les dones de mitjana edat. Les dos fan balanç de les seues vides, conscients que han d’aprofitar totes les oportunitats que encara els pose el destí per davant.
Estem perdudes és una producció de La Figuera Infinita, companyia amb seu a Polinyà de Xúquer que, des de la seua fundació en 2023, desenrotlla projectes teatrals centrats en l’experiència de les dones i en l’impacte comunitari del teatre. L’equip artístic de l’obra es completa amb altres destacats professionals valencians: l’escenògraf Carlos Montesinos, el compositor musical Carles Chiner i l’il·luminista Juan Serra Sanchis, als quals se suma el col·lectiu Turistas de Terciopelo com a responsables de vestuari.
Rescat de tortugues enmig del caos
La programació de la Sala L’Horta continuarà el diumenge 29 de març a les 12 hores, amb Ací, on floreixen les tortugues, una creació multidisciplinària d’Anna Albaladejo i Joan Miquel Reig i dirigida al públic familiar a partir de 5 anys.
El punt de partida de l’espectacle és una notícia real: durant les setmanes posteriors a la dana del 29 d’octubre de 2024 a València, quasi 200 tortugues —de riu, europees i exòtiques procedents dels barrancs— van ser rescatades en zones afectades per la catàstrofe i traslladades al Centre de Recuperació del Saler. Esta operació de salvament s’utilitza en l’obra com un element de forta càrrega simbòlica: una gota d’esperança enmig del caos.
La versió en valencià que s’estrena este diumenge ha sigut realitzada amb la participació dels xiquets i xiquetes del CEIP Castellar-Oliveral, població que va ser durament afectada per les inundacions.
De la mà de la Dona Tortuga, es convida els xiquets i les xiquetes a endinsar-se en un espai travessat per una catàstrofe natural, a on s’acumulen els objectes trencats que han perdut el seu lloc. Amb humor i tendresa, l’obra compartix testimoniatges, reflexions i estratègies de superació col·lectiva, i planteja preguntes per a fer reviure el món després d’un fet traumàtic. No és una obra que explique el desastre: és una obra que acompanya en el procés de tornar a florir.
