Reforma integral
Sanitat continua sense data per a començar la reforma de l’Hospital Doctor Moliner set mesos després de tancar-lo
El complex de Portacoeli va tancar a finals d’estiu i va traslladar els seus pacients al Pare Jofré i al militar de Mislata-Quart
Fa set mesos, l’Hospital Doctor Moliner, més conegut com a Porta Coeli, va tancar les portes per a escometre una reforma integral i va traslladar els seus pacients a altres centres, al complex hospitalari Mislata-Quart i al Pare Jofré. Set mesos després, però, les obres no han començat i tampoc hi ha una data prevista per a iniciar els treballs. Així ho ha explicat el mateix conseller de Sanitat, Marciano Gómez, davant de les preguntes dels mitjans de comunicació en la visita a la nova unitat de neurorehabilitació de l’Hospital Mislata-Quart, que s’estima més no donar dates per a no rebre crítiques si estes s’incomplixen.
El titular de Sanitat ha explicat que la redacció del projecte ja està licitada i adjudicada i que, després, es durà a terme el procés d’escollir, per concurs públic, l’execució de l’obra. Gómez ha ressaltat, més enllà dels terminis de l’Administració, la complexitat d’un procés d’esta classe que pretén rehabilitar íntegrament un complex amb un edifici “històric i emblemàtic”. “Seria molt més senzill construir-lo de noves —ha explicat—, però tenim el repte de recuperar-lo i adaptar-lo per a donar-li una funcionalitat adaptada al segle XXI”. En principi, segons la informació oferida per la Generalitat, el pressupost total és de 62 milions d’euros i les obres tenen una duració prevista de cinc anys.
Canvi de plans
La rehabilitació del Doctor Moliner serà en una sola fase, una intervenció única i de gran envergadura, com es va anunciar a l’estiu. Va suposar, a més, un canvi de plans, perquè la primera intenció de la Conselleria de Sanitat era fer-ho en dos fases per a no haver de tancar el centre. De fet, Gómez va portar este pla al ple del Consell. Però a l’estiu, i davant de les evidents deficiències de l’edifici, es va optar per fer-ho tot alhora per a garantir la seguretat del personal i els pacients.
A l’estiu, quan Levante-EMV va visitar el centre, l’edifici descobria les seues costures. La teulada, la façana principal i una part dels balcons de la part de darrere estaven cobertes i protegides per una malla infinita, instal·lada el 2020, per a evitar incidents en cas de despreniment. El frontispici tenia humitats, esvorancs i clevills, malgrat les reformes contínues. De fet, les instal·lacions usades van anar reduint-se en els últims anys, des de l’informe de 2017 que alertava sobre els problemes estructurals del centre. En la seua última època, a Porta Coeli, només hi havia operatius 150 llits, perquè una planta, la quinta i última, està clausurada. Segons una part del personal, “l’estructura no pot suportar el pes necessari” per a la seua activitat allí, com va acreditar Sanitat en 2017.
Trasllat de pacients
A finals d’estiu, Sanitat va traslladar els últims 16 pacients del centenari hospital. Se’ls va reubicar entre el Pare Jofré i l’Hospital Mislata-Quart. La decisió no va estar exempta de polèmica, perquè Sanitat va decidir doblar les habitacions del primer centre de dimensions reduïdes, segons van denunciar tant el personal com les famílies dels pacients ingressats.
