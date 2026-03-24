Setmana Santa a Sagunt: la Coordinadora Feminista exigix retirar el suport institucional a la festa pel veto a les dones
L’entitat demana eliminar qualsevol classe de suport o finançament
La tercera negativa dels confrares de la Sang a permetre l’entrada de dones en l’entitat que organitza la Setmana Santa de Sagunt des de fa més de cinc segles ha portat la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre a condemnar esta decisió i reclamar mesures a les institucions en el tracte que donen a l’entitat i a la festa.
La Coordinadora, en concret, “exigix a totes les institucions públiques que retiren qualsevol classe de finançament o suport a entitats que discriminen les dones”. “Cap fons públic, cap cessió d’espai, ni recursos humans o materials han de sostindre actes que exclouen la mitat de la població per raó de gènere”, agreguen, en la línia del que defén Esquerra Unida, com ja va informar Levante-EMV.
Encara que el consistori no atorga cap subvenció directa a la confraria, sí que li dona suport amb diversos recursos per a fer possible esta festa de més de 500 anys que ix al carrer amb diferents processons que convoquen centenars de persones.
Un d’estos és el suport logístic que el consistori brinda a la festa, fonamentalment amb l’ampli desplegament que du a terme l’empresa municipal SAG per a cobrir nombrosos carrers amb catifes que eviten que caiga a terra la cera que desprenen les destrals dels confrares en tres processons: la de l’Encontre, celebrada el Dilluns Sant, la del Silenci del Dimecres Sant i la de l’Enterrament del Divendres Sant.
A això, des d’EU, li sumen “el muntatge d’escenaris, els gastos de promoció turística, els servicis de neteja posteriors als esdeveniments i el desplegament d’efectius de la Policia Local.
“No davall la cobertura de recursos públics”
Però, davant d’esta tercera negativa dels confrares a l’entrada de dones, la Coordinadora insistix que “allò que és públic pertany a tota la població i el que financem col·lectivament ha de respectar els drets fonamentals de totes les persones. La discriminació no pot ni deu mantindre’s davall la cobertura de recursos públics”.
Suscríbete para seguir leyendo
