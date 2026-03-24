LA PRÈVIA
València - Olympiacos: el gran desafiament pendent en el Roig Arena
Una victòria a casa contra els grecs, segons de la classificació, circumstància que encara no ha pogut donar-se, asseguraria almenys la presència en el play-in
Pascu Calabuig
El València Basket encara un important repte en la jornada 33 de la EuroLeague, en la qual disputarà el seu tercer partit consecutiu com a local contra l’Olympiacos Piraeus (Roig Arena, 20:30 h, Movistar + Deportes 3, dial 65). L’equip taronja buscarà aconseguir per primera vegada una victòria a casa contra l’equip del Pireu, cosa que no ha aconseguit en els seus huit enfrontaments previs en el Cap i Casal, en una de les grans cites europees de la temporada. El triomf número 21, a més, li asseguraria a l’equip valencià la presència, almenys, en el play-in. És a dir, els encreuaments de repesca per a decidir els últims dos equips que jugaran els quarts de final.
L’equip dirigit per Pedro Martínez comptarà amb el suport de l’afició per a trencar esta ratxa negativa contra un rival directe en la part alta de la classificació. El València Basket és quart en la EuroLeague (20-12), mentres que l’Olympiacos és segon (22-11) després de sumar sis victòries en els últims huit partits. A més, els grecs aterren amb avantatge físic al no haver jugat este cap de setmana.
Altes i baixes en els dos bàndols
En l’apartat físic, el València BC està pendent de l’evolució de Jean Montero, Kameron Taylor i Xabi López-Arostegui, absents en l’últim partit. Per la seua banda, l’Olympiacos ha recuperat efectius importants com Vezenkov i Walkup i només manté baixes de llarga duració.
En la prèvia, Pedro Martínez va destacar l’ambició de l’equip malgrat la dificultat del rival i va subratllar la mentalitat competitiva dels seus jugadors. En la mateixa línia, Sergio de Larrea va qualificar el partit de “final” i va apel·lar al suport de l’afició i a mantindre el ritme de joc i la intensitat defensiva.
Pedro Martínez: “Estos jugadors creuen que sempre poden guanyar, estan bojos”
“Hem d’estar molt orgullosos de poder dir que, en la jornada 33, Olympiacos és un rival directe. Se m’escapa un poc el riure al dir-ho, perquè em sembla molt fort”, va valorar el tècnic del València en la prèvia del duel, i va afegir: “Volem jugar amb ambició. Si tenim 20 victòries és perquè hem jugat tots els partits creient que podíem guanyar. El que jo he percebut d’estos jugadors, com a gran mèrit, és que sempre creuen que poden guanyar. Però és mentida, és a dir, estan bojos. No guanyarem tots els partits, perquè no som tan bons. Però ells hi creuen, creuen que guanyarem el pròxim partit”.
Una victòria del València li asseguraria, pràcticament, seguir entre els sis primers amb un “matalàs” d’almenys dos triomfs sobre la zona de play-in. Però, a més, quan falten cinc partits per disputar-se, la seua distància amb l’onzé seria de tres o quatre triomfs, la qual cosa deixaria virtualment amarrada la seua presència entre els deu primers. A més, li permetria seguir amb totes les opcions d’entrar directament al play-off entre els sis primers.
“Personalment, crec que Olympiacos és molt difícil, perquè tenen un gran equip, a més ara estan en un moment molt bo. Hauríem de recuperar els jugadors lesionats i hauríem de fer un partit molt bo, i ara mateix no és el nostre millor moment. La temporada té baixades i pujades, estem amb un poc més de dubtes. Però ja passarà este moment. No tinc cap dubte que el mes que ve serà millor. Però cal lluitar. Cal lluitar i donar-ho tot. I si guanyem, bé; i si perdem, doncs a pel següent partit”, va continuar analitzant l’entrenador del València BC.
Partit històric per a Josep Puerto
El partit també pot ser històric, ja que Josep Puerto podria convertir-se en el jugador amb més partits en la EuroLeague amb València Basket (115), superant el rècord del club.
Quant a l’historial, l’Olympiacos és el rival més freqüent a Europa (empatat amb l’LDLC ASVEL Villeurbanne) i domina el balanç amb un 5-12 favorable. A més, és l’únic equip al qual València Basket no ha guanyat com a local en competició continental, amb huit derrotes a casa.
No obstant això, el precedent més recent és positiu: el València BC va guanyar en la primera volta (92-99) després d’una remuntada en l’últim quart, la qual cosa reforça la confiança de l’equip.
El partit enfronta dos dels millors atacs de la EuroLeague. L’Olympiacos lidera l’anotació (90,5 punts), mentres que el València Basket és tercer (89,8 punts). Els grecs destaquen també en eficàcia ofensiva, assistències, valoració i rebot, i són un dels equips més complets del torneig.
Una de les claus serà frenar la millor parella interior de la EuroLeague, formada per Sasha Vezenkov i Nikola Milutinov, líders en anotació i rebot. A més, l’Olympiacos compta amb una plantilla profunda i talentosa, amb jugadors com Walkup, Dorsey o Fournier.
En definitiva, el València BC afronta un duel clau de EuroLeague, amb l’objectiu de fer història guanyant l’Olympiacos per primera vegada a casa, consolidar-se en la zona alta de la classificació i competir al màxim nivell en el tram final de la temporada.
- Llorca, sobre el veto a les dones en la Setmana Santa de Sagunt: “És una entitat privada amb els seus costums, però hem d’impulsar la inclusió”
- Plantar sense casal: la setmana gran de la comissió Parc de Trénor de Torrent
- Convent confirma la seua hegemonia
- La targeta del SIP canvia el roig pel blau
- Moixent es mobilitza contra la macroplanta solar del transvasament Xúquer-Vinalopó: “És hora de defendre el que més estimem”
- La Comunitat Valenciana, en el radar turístic: la guerra de l’Iran obri la porta a un possible “desviament” de visitants
- L’Hospital General de València arranca la construcció del nou edifici de consultes externes
- Retiren les flors del mantell de la Mare de Déu