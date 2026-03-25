Canet explora les “ments úniques” en les seues xarrades familiars
La Regidoria de Joventut posa en marxa este dimecres el cicle “Converses Canet&Families”
Albert Vidal
La Regidoria de Joventut de Canet d’en Berenguer posa en marxa este dimecres (18 hores en l’Espai Jove) el programa “Converses Canet&Families”, que es desenrotllarà fins a final d’any amb una periodicitat mensual. El plantejament és posar a la disposició de les famílies un expert sobre qüestions relacionades amb l’educació infantil i juvenil. La singularitat d’esta iniciativa, segons destaquen des de l’Ajuntament, és que este especialista estarà acompanyat per un jove que parlarà en primera persona del tema del dia.
La primera cita portarà per títol “Ments úniques” i està dirigida a llars amb menors que “veuen el món d’una manera especial”. La iniciativa de Canet vol “celebrar i comprendre eixes maneres diferents d’aprendre, sentir i brillar”. Així, el consistori ha dissenyat un espai per a compartir experiències i ferramentes sobre el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), les altes capacitats, l’Asperger i altres maneres de processar el món, sempre des de la inclusió, afigen fonts municipals.
Incomprensió
Esta classe de jóvens, per la seua condició, pot patir problemes per a relacionar-se amb altres xics i xiques de la seua edat i, fins i tot, ser víctimes d’assetjament escolar. A vegades són situacions de les quals els menors mateixos no són conscients, la qual cosa accentua la seua situació de soledat i incomprensió, insistixen des del departament de Joventut.
En esta primera trobada seran presents Carlos López, expert universitari en altes capacitats i autisme, i diagnosticat amb les dos condicions, al costat de Pau Tur, que presenta Moatros, el pòdcast de l’Espai Jove.
La participació en estos tallers és totalment gratuïta i les famílies s’hi poden apuntar en el telèfon 664 558 361. En les xarrades s’abordaran també qüestions col·laterals com la sexualitat, les addiccions o els discursos d’odi.
Esforç
Segons explica l’alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, “tots sabem com és de difícil criar els nostres fills i les nostres filles i, encara que hi posem tot l’esforç i la millor intenció, sentim que no ho estem fent tan bé com podem. ‘Converses Canet&Families’ està pensat perquè, acompanyats per un expert, posem les nostres experiències en comú i busquem, entre tots, recursos per a entendre millor el que passa i el que podem fer”.
Creixement
“Canet&Families” és una iniciativa que va nàixer en 2024 com un programa d’activitats culturals per a tota la família. Amb el temps, este projecte ha anat creixent i afegint accions noves, com els clubs d’infància per a educar els jóvens d’entre 3 i 12 anys en l’ús del temps lliure.
