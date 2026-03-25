Reunió amb Kiat Lim
El club fixa com a prioritats el director esportiu i Guido (després de la reunió amb Kiat Lim)
El president Kiat Lim, Gourlay i Corberán es marquen com a objectiu immediat el fitxatge de la nova peça que dirigirà l’estructura esportiva
Andrés Garcia
Más de sis hores de visita i reunions. És el temps que va romandre ahir Kiat Lim en la ciutat esportiva de Paterna. El president del València CF, fill del màxim accionista del club, Peter Lim, va arribar a les instal·lacions blanc-i-negres a les 11:30 h del migdia i va anar-se’n del recinte a les 17:45 hores acompanyat per Joey Lim, ja sense càrrec en el club però home de confiança de la propietat.
El president, que no xafava València des del mes de desembre amb motiu de la Junta General d’Accionistes, es va reunir amb el CEO de Futbol, Ron Gourlay, i el tècnic, Carlos Corberán, per a valorar la situació de l’equip i posar les primeres pedres de la planificació esportiva de la temporada 26/27 de manera personal, ja que la relació telefònica entre ells és fluida malgrat la distància amb Singapur.
Kiat Lim, Gourlay i Corberán van reforçar la necessitat d’incorporar, com més prompte millor, a l’organigrama del club la figura del director esportiu/secretari tècnic. El president, el CEO de Futbol i l’entrenador es marquen com a objectiu immediat el fitxatge de la nova peça de l’estructura esportiva per a accelerar la presa de decisions en la planificació de la temporada 2026/27.
El club ultima la busca d’un director esportiu especialitzat en el mercat espanyol que conega l’idioma i puga descarregar d’esta responsabilitat a l’entrenador, implicat en este parcel·la en els últims dos mercats davant de l’absència d’esta figura en el club. Gourlay ja va anunciar, el passat 5 de febrer, que, en el termini màxim de dos mesos, arribaria una figura amb càrrec “intermedi” entre Corberán i ell mateix. Un moviment estratègic que Gourlay va batejar com a “fase dos”. La primera es va completar amb les incorporacions del director de scouting, Lisandro Isei, i els especialistes en els mercats d’Europa, Hans Gillhaus, i sud-americà, Andrés Zamora, el mes de novembre passat.
“Pensem a cobrir un lloc de direcció que s’encarregue del mercat a Espanya. Fer-ho en plena finestra d’hivern no era el moment correcte, això formarà part de la segona fase, i serà d’ací a un o dos mesos. Omplirem esta vacant en un termini de 30-60 dies. Hem fet una infraestructura per a ajudar l’entrenador que s’ajuste a la filosofia del València CF… Estem en fase de transició”, deia Gourlay a principis de febrer. La planificació esportiva de la 26/27 està molt a prop i el València no pot esperar més.
La continuïtat de Guido
El primer punt marcat en roig en eixa llista de tasques pendents és la continuïtat de Guido Rodríguez. El València està disposat a atacar l’operació. El club vol que seguisca en el València CF el pròxim curs, però ha d’afanyar-se, perquè ja hi ha altres clubs que estan atents a la seua situació. I no només a Europa. Països com l’Aràbia Saudita, Qatar i també alguns de Sud-amèrica esperen atents la seua decisió.
La continuïtat de Guido no admet dubtes per la dimensió i el caixet del futbolista. El club entén que és una operació independent a l’arribada del director esportiu. La resta de “renovacions” són més complexes, perquè l’entrenador, abans de donar una opinió, necessita saber les alternatives que té el club damunt de la taula. És a dir, no es pot dir “no” per exemple a Eray Cömert o Thierry Rendall si no se sap si l’alternativa és millor o pitjor.
La pròxima parada serà el Nou Mestalla. L’altra gran raó per la qual Kiat Lim ha tornat a la ciutat són les obres del nou estadi. El Nou Mestalla es va programar després de la concessió de les fitxes urbanístiques per part de l’Ajuntament de València per a l’estiu de 2027 i el president desitja comprovar els avanços en la construcció de l’obra.
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas