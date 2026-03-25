Educació
La consellera d’Educació insistix a deixar en mans dels centres incloure autors catalans i balears: “Mai s’ha dit ‘no es pot llegir eixe llibre’”
“És un dret dels nostres alumnes accedir a les nostres senyes, a la nostra identitat com a poble valencià”, ha dit
La consellera d’Educació, Mari Carmen Ortí, ha insistit en el que la Conselleria fa mesos que diu sobre la modificació del decret de currículum escolar, en concret sobre l’assignatura de Valencià: que només es busca “prioritzar” moviments i autors valencians enfront d’aquells que compartixen àmbit lingüístic, és a dir, catalans i balears. També insistix a deixar en mans dels centres educatius la seua inclusió.
Ho ha dit en la seua visita a l’església de Sant Jordi de Paiporta, a on l’Institut Valencià de Cultura i Restauració ha restaurat el Crist Jacent afectat per la dana del 29 d’octubre de 2024. A preguntes dels mitjans, ha negat que hi haja cap mena de “veto”: “Exactament és eixe el plantejament, el plantejament és el que diu el decret, que arreplega que es prioritzaran els moviments i autors en valencià”.
Les declaracions d’Ortí arriben un parell de dies després que el Ple del Consell Valencià de Cultura haja tornat a mostrar-se molt crític amb la política lingüística del Govern valencià en matèria educativa. En concret, el ple d’este dilluns va aprovar una declaració contra “l’intent de censura d’autors en el sistema educatiu valencià”, que va tirar avant amb 13 vots a favor i tres abstencions. En la declaració, l’organisme va considerar que “apostar pel secessionisme lingüístic debilita la llengua”.
“Els centres els poden incloure”
“Eixe plantejament ni exclou ningú, ni veta ningú, ni respon a totes eixes valoracions que s’estan fent”, ha dit Ortí, que s’ha remés al text de la proposta de decret, que, a més, diu, “està sent sotmés a consulta tècnica, està seguint els procediments”. També ha dit que la Conselleria està “arreplegant aportacions”.
Així, doncs, la responsable d’Educació insistix a negar que s’excloguen els autors de Catalunya i les illes Balears. “Només prioritza els moviments i autors valencians”, ha dit. Malgrat negar l’exclusió, immediatament després ha reconegut que els centres són les entitats en les mans de les quals queda la possibilitat d’“incloure’ls”.
“Identitat com a poble valencià”
“Els centres educatius tenen competència per a determinar alguns aspectes concrets del currículum i els poden incloure”, ha dit Ortí. De la mateixa manera, ha afegit: “Mai s’ha dit ‘no es pot llegir este llibre’, ‘no es pot estudiar este autor’”.
Això sí, la decisió sobre els canvis en el decret de currículum sobre l’assignatura de Valencià l’ha emmarcada en el debat sobre les senyes d’identitat. “És un dret dels nostres alumnes accedir a les nostres senyes, a la nostra identitat com a poble valencià”, ha dit.
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas