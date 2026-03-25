Compareixença
Els socis donen llum verda al decret de la guerra entre crítiques a Sánchez
L’executiu aconseguix el suport d’ERC, Junts, EH Bildu i PNB, a l’espera que BNG i Coalició Canària prenguen una decisió
El Govern ja té els suports necessaris per a aconseguir, este dijous, la convalidació del reial decret amb mesures per a fer front a les conseqüències de la guerra a l’Iran. Un a un, els quatre socis amb més representació en el Congrés —ERC, Junts, EH Bildu i PNB— han donat el seu vistiplau a l’“escut social” i, fins i tot, han reivindicat l’autoria de moltes de les mesures. No obstant això, el seu vot favorable no ha lliurat Pedro Sánchez de rebre crítiques de tots ells, sobretot de les formacions d’esquerres.
A poc més de 24 hores que el decret es debata en la cambra baixa, el Govern s’ha llevat tota la pressió davant de la votació, encara que els socis l’han avisat de cara a mesures futures. “Els demanem que siguen valents”, li ha etzibat el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, abans de criticar que “abaixar impostos sense intervindre el mercat només afavorix” els amos de les grans petrolieres. Així, ha assenyalat que el preu de la gasolina continua pujant malgrat la rebaixa fiscal.
No ha sigut l’únic. La seua homòloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciat que la seua formació també donarà suport a l’“escut social”, malgrat que ha denunciat que “les petrolieres ja han reabsorbit la major part de la rebaixa que es pretenia aconseguir”. No obstant això, també ha tret pit del fet que l’executiu haja assumit algunes de les propostes que li van fer arribar, com l’ampliació del bo social elèctric, la prohibició del tall de subministraments bàsics a famílies vulnerables o la recuperació del mecanisme d’ajuda a la indústria electrointensiva.
En el costat contrari, PNB i Junts han tret pit de ser els principals inspiradors del decret. “Que les principals mesures d’este decret siguen les de Junts confirma que sempre acaben comprant les mesures de Junts, que són les que funcionen”, ha dit la portaveu postconvergent, Míriam Nogueras. “En general, les mesures que es van adoptar coincidixen amb el que el nostre grup ha proposat. No hi està tot i, fins i tot, hi ha algun aspecte que cal corregir, però ja li avance que comptarà amb el nostre vot favorable”, ha apuntat Maribel Vaquero, líder dels jeltzales en el Congrés.
Els comptes
Amb el suport d’estes quatre formacions, sumades als diputats de PSOE i Sumar, l’executiu compta ja amb 173 suports. Si el PP opta pel “no”, cosa que encara no ha revelat, serien 171 rebutjos, amb els de Vox i UPN. Una votació bastant ajustada, en part per l’abstenció que va anunciar Podem dilluns passat. Este dimecres, la líder dels morats ha reiterat el seu rebuig a les mesures, sobretot a la baixada d’impostos, però ha donat un marge a l’executiu.
A més, encara falta per saber què faran Coalició Canària i BNG, que, de moment, continuen negociant amb el Govern. La diputada canària, Cristina Valido, ha recordat que les rebaixes d’IVA no afecten l’arxipèlag, ja que no s’aplica este impost, sinó l’impost general indirecte canari (IGIC), per la qual cosa ha demanat marge per a poder reduir-lo. Des del BNG, Néstor Rego ha lamentat que no s’incloga un límit als preus.
