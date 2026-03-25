Exposició-Misser Mascó estrenarà artistes debutants en Secció Especial Infantil
La comissió completa la seua proposta artística de 2027, que serà completament nova
La Secció Especial Infantil comptarà amb una nova incorporació que, realment, en són dos. Exposició-Misser Mascó ha anunciat la contractació dels seus artistes 2027, després de finalitzar el període amb Gonzalo Rojas i Mercedes Taibo.
El taller triat és Artesania Fallera Germans Moya, composta per Rubén i Miguel Ángel Moya, que arriben després d’una trajectòria de quasi deu anys desenrotllada quasi totalment en juntes locals. Són especialistes en falles infantils, però també fan falles grans. A València a penes havien tingut una aparició fugaç en Sant Pere-Mare de Déu de Vallivana en 2019, però ha sigut en les recents falles quan s’han posicionat en el Cap i Casal després d’haver sigut contractats per una comissió altament competitiva en Secció Primera com és Sant Marcel·lí, en la qual van aconseguir el quint premi.
La comissió ha anunciat la contractació menys d’una setmana després de finalitzar les festes per a completar el nou “combo” d’artistes, ja que, encara durant els dies grans, ja va confirmar la presència d’Antonio Pérez Mena, amb disseny de Paco Camallonga.
Els germans Moya han deixat un missatge a la comissió, a la qual agraïx que “ens ha brindat esta oportunitat que no desaprofitarem. Lluitarem intensament i donarem el millor de nosaltres”.
Una gran que resistix
Exposició-Misser Mascó és una de les poques comissions de Secció Especial gran que ha resistit repetidament en la màxima categoria, en la qual és una de les més habituals a contraestil de no poques que van optar per baixar seccions per a afrontar el gasto de la falla gran. En els últims anys han passat per la demarcació artistes com els mencionats Rojas y Taibo, Xavier Gurrea, Joan Blanch, Ceballos y Sanabria o Marina Puche, entre altres.
