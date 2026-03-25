Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios alquiler ValènciaDeclaración MazónCierre Marisquería BolosAlba FloresTiempo C. ValencianaRetraso trenesPasaporte animalOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin

Exposició-Misser Mascó estrenarà artistes debutants en Secció Especial Infantil

La comissió completa la seua proposta artística de 2027, que serà completament nova

Moisés Domínguez

València

La Secció Especial Infantil comptarà amb una nova incorporació que, realment, en són dos. Exposició-Misser Mascó ha anunciat la contractació dels seus artistes 2027, després de finalitzar el període amb Gonzalo Rojas i Mercedes Taibo.

El taller triat és Artesania Fallera Germans Moya, composta per Rubén i Miguel Ángel Moya, que arriben després d’una trajectòria de quasi deu anys desenrotllada quasi totalment en juntes locals. Són especialistes en falles infantils, però també fan falles grans. A València a penes havien tingut una aparició fugaç en Sant Pere-Mare de Déu de Vallivana en 2019, però ha sigut en les recents falles quan s’han posicionat en el Cap i Casal després d’haver sigut contractats per una comissió altament competitiva en Secció Primera com és Sant Marcel·lí, en la qual van aconseguir el quint premi.

La comissió ha anunciat la contractació menys d’una setmana després de finalitzar les festes per a completar el nou “combo” d’artistes, ja que, encara durant els dies grans, ja va confirmar la presència d’Antonio Pérez Mena, amb disseny de Paco Camallonga.

Els germans Moya han deixat un missatge a la comissió, a la qual agraïx que “ens ha brindat esta oportunitat que no desaprofitarem. Lluitarem intensament i donarem el millor de nosaltres”.

Noticias relacionadas

Una gran que resistix

Exposició-Misser Mascó és una de les poques comissions de Secció Especial gran que ha resistit repetidament en la màxima categoria, en la qual és una de les més habituals a contraestil de no poques que van optar per baixar seccions per a afrontar el gasto de la falla gran. En els últims anys han passat per la demarcació artistes com els mencionats Rojas y Taibo, Xavier Gurrea, Joan Blanch, Ceballos y Sanabria o Marina Puche, entre altres.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  2. Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
  3. Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
  4. La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
  5. Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
  6. El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
  7. El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
  8. El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas

Canet explora les “ments úniques” en les seues xarrades familiars

Canet explora les “ments úniques” en les seues xarrades familiars

Marzà reclama a Brussel·les garanties ambientals davant del corredor d’hidrogen que travessarà la Vall d’Albaida i la Costera

Estudiants de Xàbia dissenyen un "satèl·lit" per a l'Agència Espacial Europea destinat a protegir la posidònia

Estudiants de Xàbia dissenyen un "satèl·lit" per a l'Agència Espacial Europea destinat a protegir la posidònia

Exposició-Misser Mascó estrenarà artistes debutants en Secció Especial Infantil

Exposició-Misser Mascó estrenarà artistes debutants en Secció Especial Infantil

El club fixa com a prioritats el director esportiu i Guido (després de la reunió amb Kiat Lim)

El club fixa com a prioritats el director esportiu i Guido (després de la reunió amb Kiat Lim)

L’Arquebisbat no es planteja modificar els estatuts de la Confraria de Sagunt: “Ha de ser per decisió dels seus membres”

L’Arquebisbat no es planteja modificar els estatuts de la Confraria de Sagunt: “Ha de ser per decisió dels seus membres”

Nadine Sierra, la nova diva de la lírica, torna a Les Arts de València després de 10 anys

La Sala L’Horta proposa una comèdia sobre la crisi existencial de dos germanes i l’estrena en valencià d’un espectacle amb testimoniatges de xiquets afectats per la dana

Tracking Pixel Contents