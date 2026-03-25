Gandia es queda sense empresa de manteniment d’instal·lacions esportives

El contracte, segons va denunciar el PP, està caducat des del 4 de març, encara que ja al desembre l’Ajuntament va decidir no prorrogar-lo

El Govern local està redactant un nou plec de condicions que sectoritzarà en tres àrees: piscines, jardineria i electricitat

Centre esportiu del Grau / Àlex Oltra

Josep Camacho

El regidor del PP de Gandia David Ronda va denunciar que, des de principis de març, la ciutat no oferix el servici de manteniment d’instal·lacions esportives, ja que el contracte amb l’adjudicatària va caducar el passat dia 4, sense que el Govern local haja trobat, encara, una alternativa per a garantir la seua continuïtat.

Ronda va assenyalar, en roda de premsa, que esta situació “no és sobrevinguda ni inesperada”, ja que el Govern local “sabia, des del 3 de desembre de 2025, que el contracte caducava immediatament”. No obstant això, “tres mesos després, Gandia seguix sense una solució, la qual cosa evidencia una absoluta falta de planificació”.

“Hui, Gandia té poliesportius, camps i centres esportius sense un servici estructurat de manteniment”, va criticar Ronda. L’edil popular va lamentar que esta situació “agreuja encara més els problemes que ja denunciaven els usuaris”, i va advertir que “si ja hi havia queixes per l’estat de les instal·lacions, ara el problema és encara major, perquè directament no hi ha manteniment”.

Ronda va responsabilitzar directament el regidor d’Esports, Jesús Naveiro, a qui acusa de “deixadesa i negligència en la gestió esportiva”, i va assegurar que “això no és un problema puntual, sinó una fallada de gestió que afecta el dia a dia de milers de veïns”.

En este sentit, va criticar que el Govern local “anuncie contínuament grans projectes esportius que mai es materialitzen, com el Gandia Arena o la pista d’atletisme, mentres descura el més important: el manteniment diari de les instal·lacions que utilitzen els ciutadans”.

Resposta del Govern local

El regidor d’Esports, Jesús Naveiro, va reconéixer que no han activat la pròrroga amb l’actual contracta, després d’haver-se adjudicat fa dos anys, i que els tècnics municipals preparen un nou plec de condicions, “però sectoritzarem en tres àrees, piscines i lampisteria, jardineria i electricitat”.

