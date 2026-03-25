Marzà reclama a Brussel·les garanties ambientals davant del corredor d’hidrogen que travessarà la Vall d’Albaida i la Costera
La infraestructura, impulsada per Enagás, ha sigut reconeguda com a projecte prioritari per la Comissió Europea, la qual cosa permetrà accelerar la seua tramitació administrativa i optar a finançament comunitari
L’eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà Ibáñez, ha reclamat, en el Parlament Europeu, més garanties ambientals, territorials i de participació pública en el desenrotllament de noves infraestructures energètiques incloses en la llista de projectes d’interés comú (PCI), entre les quals hi ha el traçat Cartagena-Agullent-Paterna-Salzadella que travessarà comarques com la Vall d’Albaida i la Costera.
La infraestructura, impulsada per Enagás, forma part de l’anomenat eix de Llevant de la futura xarxa d’hidrogen i ha sigut reconeguda com a projecte prioritari per la Comissió Europea, la qual cosa permetrà accelerar la seua tramitació administrativa i optar a finançament comunitari. La classificació com a PCI permet mobilitzar fons del mecanisme Connecting Europe Facility i reduir terminis en la tramitació, amb l’objectiu de desplegar la infraestructura estratègica abans de 2030.
Marzà ha aclarit que la seua posició no qüestiona la necessitat de continuar desenrotllant noves tecnologies per a avançar en la transició energètica, però sí que posa l’accent en com s’estan plantejant estos projectes. “Europa necessita invertir en energies netes i en innovació, però això ha de fer-se bé, amb totes les garanties i amb transparència. La rapidesa no pot anar en detriment del rigor”, ha assenyalat.
L’eurodiputat advertix que la consideració de projecte estratègic no ha de traduir-se en una reducció de controls. “L’acceleració administrativa no pot significar menys avaluació ambiental ni una participació pública limitada. Estem parlant d’infraestructures que travessen territoris concrets i que tindran impacte durant dècades”, ha explicat.
Objecció a la regulació
En este context, Marzà ha presentat una objecció a la regulació delegada de la Comissió al considerar que una part dels projectes inclosos poden consolidar, sota l’etiqueta de “hydrogen ready”, l’ús de combustibles fòssils durant anys. El text de la moció també assenyala que menys de la mitat dels projectes inclosos en esta segona llista estan vinculats a l’electrificació, considerada clau per la Comissió mateixa per a millorar l’eficiència, reduir emissions i reforçar la seguretat energètica.
En relació amb el tram que travessarà territori valencià, Marzà ha demanat que s’analitze amb detall l’efecte del traçat en municipis de la Vall d’Albaida i la Costera, tant des del punt de vista ambiental com socioeconòmic, i que es garantisca que respon a una necessitat real vinculada a l’hidrogen renovable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas