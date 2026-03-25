Sanitat rastreja els contactes de la menor de 17 anys que va morir per meningitis en l’Hospital de Dénia
Salut Pública va confirmar, a primera hora de la vesprada, el positiu en meningitis, encara que se sospitava des del primer moment
Alfons Padilla
La Conselleria de Sanitat, mitjançant el departament de Salut Pública, està rastrejant tots els contactes i l’entorn de la menor de 17 anys que va morir per meningitis en l’Hospital de Dénia, a on va ingressar dilluns passat, poques hores abans de morir. L’objectiu és evitar que puga produir-se un brot d’esta malaltia i, per tant, s’està elaborant un llistat amb tots els seus contactes recents per a subministrar-los la quimioprofilaxi, la medicació enfront de possibles infeccions latents. Cal recordar que esta malaltia es contagia principalment a través de les secrecions respiratòries, és a dir, la tos, els esternuts o els besos.
El protocol es va activar abans de tindre la confirmació de l’anàlisi microbiològica per a anticipar-se a un possible brot i apostar per la prevenció. Hi havia la sospita, perquè la menor complia amb tot el quadro de símptomes, però el departament de Salut Pública no va tindre la confirmació fins a primera hora de dimarts.
Commoció a Benissa
La menor va morir dilluns al migdia i estava ingressada en l’UCI del centre hospitalari des de la matinada anterior. Va ser traslladada a l’hospital des del centre de salut de Benissa per una ambulància del servici vital bàsic de Calp.
La jove, que tenia 17 anys, era enguany festera de la Puríssima Xiqueta, les festes de Benissa que comencen d’ací a un mes. La seua defunció ha causat gran commoció en el poble. Els seus companys festers estan tots molt afectats.
La xica jugava al bàsquet en el club local i dissabte, al costat d’altres companyes, va acudir al Roig Arena a gaudir d’un partit del València Basket. Segons ha pogut saber este diari, ja es trobava malament. Estava febrosa i pensava que estava incubant un refredat. Diumenge, a casa, va empitjorar molt. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital de Dénia, a on va ingressar en l’UCI. Va morir dilluns al migdia.
Quadros que poden ser ràpids
La decisió de Sanitat respon al fet que les persones que “tenen un contacte estret amb el contagiat han de prendre un profilàctic amb antibiòtic —explica l’especialista en medicina interna, Mónica Talavera—. Encara que no totes les meningitis són contagioses o significa que es vagen a desenrotllar, és com la grip”.
Tampoc tots els casos són igual de perillosos. Hi ha dos tipus de meningitis: la causada per un virus, en la qual només l’1 % dels casos mor; i la provocada per un bacteri, que sol presentar més gravetat. En esta última, la supervivència supera el 85 % en els països desenrotllats, encara que pot deixar conseqüències significatives com la “pèrdua d’oïda o seqüeles neurològiques”. La més greu, potser, la disminució de la capacitat respiratòria. “Les bacterianes són les que són més greus i es desenrotllen més ràpidament si no s’administra el tractament amb rapidesa”, insistix. Només les anàlisis microbiològiques poden determinar la tipologia de la meningitis de la menor que va morir dilluns. Sanitat no ho ha confirmat, però a ningú se li escapa que pot ser de tipus bacterià, a causa de la rapidesa del desenrotllament i el seu fatal desenllaç.
Casos anuals
A la Comunitat Valenciana es registren anualment uns 100 casos de meningitis bacteriana, amb més incidència en mesos freds. A més, els brots en centres escolars subratllen la importància d’una resposta ràpida per a protegir la població pediàtrica. No obstant això, la vacunació contra la meningitis greu ha caigut set punts en dos anys.
Precisament, l’Hospital de Dénia va incorporar, fa un any, a l’àrea d’anàlisis clíniques una tècnica innovadora de PCR per a la detecció de meningitis i encefalitis. Este avanç permet identificar 21 microorganismes diferents mitjançant l’anàlisi de líquid cefalorraquidi, la qual cosa reduïx els temps de diagnòstic de diversos dies a tan sols unes hores.
