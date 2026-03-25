Tierra Bobal Fest i Nómade aposten per la música, la gastronomia i el territori
La quarta edició de Tierra Bobal Fest, que se celebrarà del 26 al 28 de juny a Utiel-Requena, comptarà amb Sidonie, Santero y los Muchachos, Karmento i Calequi y Las Panteras en el cartell
Tierra Bobal Fest i Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins posen el focus en un model de festival vinculat al territori, als seus recursos i a la seua identitat. Les dos cites, impulsades per la Diputació, compartixen entendre la cultura com una experiència que unix la música en directe, la gastronomia, el vi, el paisatge, el patrimoni i les experiències singulars en diàleg amb l’entorn.
Lluny dels formats convencionals, Tierra Bobal Fest i Nómade aposten per una programació expandida en diferents enclavaments del territori, en què cada concert, cada activitat i cada espai gastronòmic formen part d’una experiència més àmplia. La música es convertix, així, en una porta d’entrada al coneixement del paisatge, dels productes locals, de la tradició vitivinícola i del patrimoni de cada comarca.
Sota el paraigua de Festivals Territori, els dos festivals compartixen una mateixa visió: dissenyar esdeveniments a mesura del lloc en el qual se celebren, promoure un turisme sostenible i de qualitat i contribuir a l’activació econòmica i a la projecció cultural de l’interior de la província de València.
Tierra Bobal Fest: dates i artistes
Tierra Bobal Fest se celebrarà del 26 al 28 de juny en la comarca de la Plana d’Utiel-Requena. El festival ha revelat, a més, els primers noms del seu cartell, format per Sidonie, Santero y los Muchachos, Karmento i Calequi y Las Panteras. Les primeres entrades, a preu promocional, estaran disponibles este divendres 27 de març a les 12:00 h en la pàgina web del festival.
Tierra Bobal Fest, en la seua quarta edició, tornarà a desplegar la seua programació en diversos escenaris del territori per a mostrar la diversitat de la comarca mitjançant concerts, experiències i propostes vinculades al vi, a la gastronomia, al patrimoni i al paisatge. En la seua última edició, el festival va confirmar la solidesa d’este model amb actuacions en localitzacions rurals i patrimonials com el Centre de Turisme Rural Las Viñuelas, a Sinarcas, o la Plaça d’Armes del castell de Requena, a més d’una programació d’experiències centrada en la tradició vitivinícola i l’entorn natural.
També l’any passat va incorporar per primera vegada el Mercat Gastro(Arte)Sano, una proposta d’accés lliure celebrada a Villargordo del Cabriel que va reforçar la connexió del festival amb la vida local i amb públics diversos.
Nómade suma MOS Ontinyent a la seua proposta gastronòmica
Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins ha presentat com una de les grans novetats d’esta edició la incorporació de MOS Ontinyent al capdavant de la seua proposta gastronòmica. Es tracta d’una marca impulsada per a fer valdre la qualitat, l’autenticitat i els productes locals del territori, en sintonia amb una de les senyes d’identitat del festival: connectar música, paisatge i gastronomia mitjançant experiències profundament lligades a l’entorn. A més, el vi hi tindrà un gran protagonisme, amb diferents experiències en cellers locals i col·laboració en els espais vitivinícoles de productors com
Els espais gastronòmics de Nómade seran presents a Moixent el divendres, en el Museu Tèxtil d’Ontinyent durant la segona edició del Mercat Gastro(Arte)Sano del dissabte 2 de maig, en la Glorieta d’Ontinyent durant la vesprada i la nit d’eixa mateixa jornada, i a Bocairent el diumenge al migdia. El vi també tindrà un paper destacat en tots els espais, amb la participació de diferents cellers de la Societat de Viticultors i Productors de Terres dels Alforins.
Nómade ja ha posat, a més, a la venda les entrades per a la jornada central del dissabte 2 de maig en la Glorieta d’Ontinyent, a on actuaran Sexy Zebras, Chiquita Movida, Mediyama, Skiz Siete i Abril. El festival completarà el seu recorregut amb concerts d’accés lliure en altres espais singulars del territori, com La Perra Blanco a Moixent, Micromambo a Ontinyent dins del Mercat Gastro(Arte)Sano i La Titana a Bocairent.
Suport institucional
La presentació ha comptat amb la participació de Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València i responsable de l’Àrea de Comarcalització, i de Carlos Montilla, director dels dos festivals i de la promotora i-radia Crea. També van ser presents Joaquín González, tinent d’alcalde de Requena, en representació de la Mancomunitat d’Utiel-Requena; Ismael Sanvíctor, president de la Mancomunitat Vall d’Albaida, i Guillermo Jorques, alcalde de Moixent, en representació de la Mancomunitat de la Costera. Durant l’acte s’ha subratllat el valor d’una proposta que trasllada a l’interior valencià una filosofia d’esdeveniment ja consolidada en altres territoris i que troba en estes comarques un context idoni per a continuar creixent des del respecte i la cura de l’entorn.
Amb esta presentació, els dos festivals reafirmen la seua voluntat de continuar creixent des del territori i de consolidar un model cultural capaç de generar valor, visibilitat i retorn en els llocs que els acullen.
