Vicky Foods es proposa continuar creixent en l’exterior després de la compra de Panrico
La companyia assegura que la guerra a l’Iran no està provocant els problemes de preus i subministraments que provoca la invasió russa d’Ucraïna
Vicky Foods no pensa parar en la seua expansió internacional, ampliada este mateix mes de març amb l’adquisició de la històrica Panrico, que li ha obert a la companyia valenciana les portes de la producció a Portugal. Javier Juan, que treballa en el departament de projectes de la firma alimentària i forma part de la família propietària de la companyia presidida pel seu pare, Rafael Juan, va confirmar ahir a este diari que el propòsit del fabricant de la marca de brioixeria Dulcesol “és seguir amb la internacionalització”.
L’empresa va inaugurar, el mes de novembre de l’any passat, la seua fàbrica a França, a on ha invertit cent milions d’euros i a on tindrà una plantilla de 300 persones ampliable a mil amb la construcció de dos noves naus. Esta filial naix amb l’objectiu de proveir el mercat francés i d’altres confrontants, com Alemanya, Suïssa, el Benelux i Itàlia. Per tant, la mercantil valenciana produïx ja a Espanya, Portugal, França i Algèria, que va ser la seua primera destinació en l’exterior.
Altres llocs
Javier Juan no detalla cap a on anirien els pròxims moviments, però sí que va confirmar que la “idea és continuar creixent en l’exterior”, encara que, abans dels següents passos, la companyia ha de digerir la integració de Panrico i realitzar inversions a Portugal que implicaran enfortir el negoci del pa, que ara mateix suposa el 50 % de Vicky Foods. El grup va tancar el 2024 amb una facturació rècord de 707 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 12 % respecte a l’any anterior. Este creixement es va impulsar gràcies a les vendes internacionals, que van arribar als 157 milions.
Com tota l’economia mundial, la companyia alimentària valenciana ha de fer front, en estos moments, a les conseqüències de la guerra a l’Iran, que està provocant principalment una pujada dels costos energètics. Javier Juan explica al respecte que l’alça del gas i del petroli està tenint incidència, però els efectes, ara com ara, estan molt lluny dels que van patir les empreses a partir de febrer de 2022, quan es va produir la invasió d’Ucraïna per Rússia.
Matèries primeres
En aquells dies, l’afectació es va estendre a algunes matèries primeres bàsiques per a Vicky Foods com l’oli de gira-sol, les farines o el cacau. Ara, “el que puja és l’energia, la resta no tant”, a excepció dels ous, però, en este cas, per motius aliens a la guerra i vinculats a la grip aviària, que ha reduït la producció en molts països i ha provocat una alça dels preus per l’escassetat d’oferta a escala mundial. De totes maneres, Vicky Foods disposa de les seues pròpies granges, que estan lliures d’esta epidèmia.
