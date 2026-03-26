La Comunitat Valenciana inventa, però menys: el nombre de patents sol·licitades en 2025 cau un 13,6 %
Francesc Arabí
Les empreses, les universitats i els inventors valencians van presentar, l’any passat, 152 sol·licituds de patents europees, segons les dades oferides pel Technology Dashboard 2025 de l’Oficina Europea de Patents (OEP). Les dades confirmen el pes de l’ecosistema innovador valencià com el quart d’Espanya en volum de peticions de registre de patents. Un 6,7 % del total dels títols de propietat comercial del conjunt de l’Estat tenen denominació d’origen València. Però, alhora, retraten un retrocés interanual del 13,6 % i allunyen l’emprenedoria valenciana de la catalana o la madrilenya, líders en estos paràmetres. Catalunya va registrar un increment de les peticions d’inscripció de patents europees superior al 4 %, fins a les 754 sol·licituds. Multipliquen per cinc les valencianes. Un terç del total de les sol·licituds espanyoles presentades davant de l’OEP (2.255) prové de Catalunya. Madrid, per la seua banda, va registrar 484 peticions, el triple que les valencianes. La Comunitat de Madrid presenta un espectacular increment del 17,2 % quant a tramitacions de registre d’invents. Amb 310 peticions, Euskadi duplica el pes valencià en este aspecte del mapa espanyol de la innovació.
Les dades oferides pel Technology Dashboard 2025 de l’OEP evidencien l’eficiència de la investigació acadèmica a l’hora de substanciar-se en registre de la propietat intel·lectual i comercial. Així, en el cas valencià, tres universitats copen la quarta part del total de les peticions de patents tramitades per inventors i emprenedors de la Comunitat Valenciana. Es tracta de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València. Cada una d’estes va presentar un total de 12 sol·licituds de protecció d’invents en diversos sectors. En el cas de l’UJI, se centren bàsicament en tecnologies mèdiques i de la salut; les peticions de la Politècnica estan relacionades amb el registre i la protecció comercial d’avanços en enginyeria civil. La Universitat de València va tramitar dotze sol·licituds vinculades al negoci i a l’activitat del handling, la logística aeroportuària d’operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, passatgers i equipatges.
Les xifres del conjunt d’Espanya representen un increment de les sol·licituds de patents del 2,9 % respecte a 2024 i confirmen la tendència a l’alça de la innovació espanyola. Des de 2016 es constata un creixement del 43 %, la qual cosa situa Espanya com el tercer país amb major increment en l’última dècada entre els principals països europeus sol·licitants de patents.
El sector salut, IA i tecnologia quàntica
Per sectors, les tecnologies relacionades amb la sanitat continuen sent el principal motor de les sol·licituds espanyoles de patents europees. En 2025, la biotecnologia va ser el camp tecnològic amb més sol·licituds (181), seguida pel sector farmacèutic (179) i la tecnologia mèdica (167). En conjunt, estos tres àmbits van representar quasi una quarta part (23,4 %) de totes les sol·licituds espanyoles davant de l’OEP. Encara que el sector farmacèutic va registrar un descens (-19 %) respecte a l’any anterior, la biotecnologia (+11 %) i la tecnologia mèdica (+2,5 %) van créixer, la qual cosa confirma la fortalesa de l’ecosistema espanyol d’investigació biomèdica i sanitària.
Els innovadors espanyols també van incrementar les seues sol·licituds en altres àmbits tecnològics, com en el sector de la tecnologia informàtica, que va créixer un 29,8 % en 2025. A escala global, la tecnologia informàtica es va mantindre com el principal camp tecnològic de sol·licituds de patents davant de l’OEP en 2025 (+6,1 % respecte a 2024), impulsada pel creixement de tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial (+9,5 %) i pel ràpid desenrotllament de l’emergent camp de les tecnologies quàntiques (+37,9 %). Encara que els Estats Units va concentrar la major part de les sol·licituds en tecnologia informàtica, els innovadors europeus es van posicionar com a líders en els subsectors de la intel·ligència artificial (IA) i les tecnologies quàntiques.
El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb 55 sol·licituds de patents europees, va encapçalar novament en 2025 el rànquing de sol·licitants espanyols davant de l’OEP. Entre els principals sol·licitants també figuren empreses com Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus i Ficosa Automotive, la qual cosa reflectix el pes creixent de les empreses industrials i tecnològiques en la protecció internacional de les invencions.
Més de 200.000 sol·licituds europees
En total, l’OEP va rebre 201.974 sol·licituds de patents europees en 2025, un 1,4 % més que l’any anterior. Per primera vegada es van superar les 200.000 sol·licituds, una dada que avala la competitivitat d’Europa com a pol tecnològic global. Les sol·licituds procedents dels estats membres de l’OEP van créixer, de mitjana, un 0,4 %. Espanya representa l’1,1 % del total de sol·licituds presentades davant de l’OEP i se situa en el nové lloc per volum de sol·licituds dins de la Unió Europea. És la quinzena potència mundial en este camp. “Este rècord de sol·licituds de patents subratlla la capacitat innovadora d’Europa i el seu atractiu com a mercat tecnològic global”, afirma António Campinos, president de l’OEP, en un comunicat de la institució.
