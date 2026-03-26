Memòria històrica
Els nets de Trinidad Garrigues, afusellada per defendre’s d’un guàrdia, demanaran la prova d’ADN per a recuperar les seues restes de la fossa comuna
Els nets de la veïna de Torrent executada a Paterna l’agost de 1939 volen identificar i recuperar la seua àvia, enterrada en el cementeri de Paterna
La família de la veïna de Torrent afusellada l’agost de 1939 per haver-se defés del guàrdia de la presó que li havia pegat amb el seu fusell es farà proves d’ADN per a poder recuperar les restes de la seua àvia, que podrien haver sigut exhumades ja de la fossa de Paterna en la qual ha estat 87 anys. Tal com va contar ahir este periòdic, Trinidad Garrigues Ortí era una mestressa de casa de 35 anys, casada i amb dos fills, que va ser afusellada el 17 d’agost en el paretó de Paterna al costat de 13 persones més, tots hòmens. El seu delicte: haver bufetejat el sentinel·la de la presó, situada en la coneguda Torre de la ciutat, quan va anar a visitar el seu marit, pres en esta per motius polítics juntament amb els dos germans d’ella.
Segons explica la família de Trinidad de fonts orals de l’entorn de la família, en algun moment en una d’eixes visites es va produir un enfrontament perquè els guàrdies revisaven tots els dies la cistella de menjar que li portava al seu marit i, fins i tot, es quedaven els millors aliments. Tot això, en una època de postguerra d’una grandíssima fam i necessitat. Siga quin siga el motiu de l’enfrontament, el militar va colpejar Trinidad amb un fusell i ella es va defendre propinant-li una galtada. Diuen els qui coneixen la història (que en són pocs, per la por i pel temps que ha transcorregut) que potser Trinidad estava embarassada, va témer pel seu bebé i per això es va revoltar. Siga com siga, eixe gest la va portar davant d’un tribunal i a un juí sumaríssim que, sense cap clemència, la va condemnar a mort malgrat no tindre cap delicte de sang ni antecedents polítics.
Des d’eixe 17 d’agost, les restes de Trinidad han romàs en una fossa comuna desconeguda en el cementeri de Paterna. Del llistat de persones que també van ser afusellades eixe dia, només s’han pogut recuperar i identificar les restes d’un d’ells, després de ser localitzat en l’entorn de la fossa 101. Els familiars de Trinidad, en concret els seus nets Gaspar Mateu Escorihuela i Trinidad Mateu Escorihuela, han manifestat ja la seua voluntat de fer-se les proves d’ADN per a poder identificar les restes de la seua àvia, recuperar-les i donar-les una sepultura digna. De fet, han remés ja un correu a la Generalitat amb l’objectiu de poder iniciar els tràmits com més prompte millor.
“Jo em faré les proves d’ADN”, explica Gaspar, “i, quan tinguem els resultats, demanarem permís a la família, perquè hi ha una làpida en el cementeri de Torrent amb el seu nom i el del meu avi, Francisco Escorihuela Llorca, natural de Massalavés, encara que a la meua germana i a mi també ens agradaria que estiguera amb la nostra mare, la seua filla. Per això ho parlarem amb la família i ja decidirem què fer”.
Tota esta història ha eixit a la llum gràcies al treball d’investigació de l’associació local Un Torrent de Dones, una entitat local feminista que té com a objectiu visibilitzar les dones torrentines en tots els àmbits, també en el de la memòria històrica. Este intens treball d’investigació per part dels seus integrants, totes elles dones, ha permés traure a la llum una de les invisibilitzacions més cruels: les de les dones represaliades.
“Ha sigut una investigació sense descans, que encara continua oberta, per a traure de l’oblit esta dona torrentina a qui la dictadura va segar la vida d’una manera totalment injusta. Una dona a qui la història ha silenciat i que mereix ser rescatada de l’ostracisme i reconeguda”, defén la presidenta d’Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.
Un homenatge a Torrent
Un Torrent de Dones homenatjarà Trinidad Garrigues Ortí el dia 17 d’abril en el Museu de l’Horta Sud, en un acte obert a la ciutadania que començarà a les 19:30 hores i en el qual es comptarà amb l’actuació del Cor.Dona.Veu, a més de tindre la presència de representants de la tercera i quarta generació de la família. En el transcurs del reconeixement, es donaran a conéixer tots els detalls de la vida i els documents que s’han localitzat.
Suscríbete para seguir leyendo
