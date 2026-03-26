Llorca ho dona tot en les Corts davant de les crítiques de l’esquerra per la plaça de la seua parella en la Diputació
El president amenaça d’encendre el ventilador davant dels retrets que la comissió de servicis per a la seua companya sentimental és un “vestit a mida”
Negant qualsevol anomalia amb una mà i agitant altres casos de l’esquerra amb l’altra, Juanfran Pérez Llorca s’ha espremut a fons en la sessió de control de les Corts per a frenar les crítiques de PSPV i Compromís per la comissió de servicis per a la seua parella per a traslladar-se de l’Ajuntament de Finestrat a la Diputació de València, un assumpte que ha monopolitzat el debat entre el president de la Generalitat i els portaveus socialista i valencianista per damunt de qualsevol altra polèmica, inclosa la dana i Carlos Mazón, absent físic en l’hemicicle.
A falta d’algun debat científic al respecte, les controvèrsies polítiques no tenen una mesura concreta. No obstant això, una forma de saber el seu abast és la saliva que es gasta en estes. I la qüestió sobre el trasllat de la parella de Llorca ha omplit algun got este dijous i ha carregat l’ambient. El tema és munició per a l’oposició, que ha percutit quasi exclusivament amb este contra el cap del Consell, que no ha evitat el tema i ha anat directe al xoc, consumint pràcticament tot el seu temps en això.
El foc l’ha obert el síndic del PSPV, José Muñoz, encarregat d’obrir la sessió, que ha assenyalat que, en els tres mesos de govern de Llorca, “els escàndols no deixen de créixer”, entre els quals ha citat l’assumpte sobre la seua parella i la comissió de servicis en la Diputació de València, que ha qualificat de “vestit a mida”. “Hem passat del PP dels vestits de Camps al PP dels vestits a mida de Llorca”, ha insistit el socialista, que ha lamentat que, des que està en el Palau, “els caradures (expressió que va usar Llorca per a parlar de l’escàndol de les VPP) hi campen a plaer”.
El to tranquil que ha volgut imprimir Llorca en les seues intervencions des de la tribuna des que és president ha patit este dijous un enduriment davant d’una situació que cataloga de “masclisme”. “Només viuen del relat, de la manipulació i de la mentida”, ha replicat el cap del Consell, que s’ha aferrat a les explicacions que ha donat: que la seua parella és funcionària des de fa anys, que és una comissió de servici com les milers que es fan en la Generalitat, que es va activar el mes de juny quan no sabia que seria president, que es premiava l’experiència i que l’“únic pecat” és que es tracta “de la parella del president de la Generalitat”.
No obstant això, a més de les justificacions i de negar que el sou que estiga percebent en la corporació provincial siga el doble que el que tenia en l’Ajuntament de Finestrat, a on tenia la seua plaça inicial, Llorca ha entrat en el cos a cos i ha assenyalat que l’únic motiu pel qual “ataquen” la seua companya sentimental és “per a desviar l’atenció” i ha citat l’embossament en la Pista de Silla del dia anterior i el tuit del ministre Óscar Puente. Llorca ha recriminat que l’esquerra només vol la conciliació “per als seus” i ha amenaçat d’encendre i apagar el ventilador de casos.
Així, per exemple, ha replicat a Muñoz que els “únics escàndols” dels últims mesos són els de Rebeca Torró i Pilar Bernabé sobre les denúncies d’assetjament sexual en el PSOE i ha airejat quatre folis en els quals, ha assenyalat, hi ha els noms de tots els familiars de càrrecs de PSPV i Compromís que van entrar a treballar en l’Administració quan estos governaven. “Però jo no utilitzaré el nom de cap d’ells, perquè em sembla indecent”, ha matisat.
“No ens xuplem el dit”
No només això. Llorca ha assegurat que ser “un caradura” és “enviar les estimades a Adif”, en referència a les investigacions sobre la trama Koldo; ha rebutjat comparar la situació de la seua parella amb la de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, “asseguda en la banqueta perquè així ho determina un jutge”, i ha citat que es va donar el “mateix procediment” per a una parella d’un càrrec del PSPV, “del qual no vam dir res”. Posteriorment, Susana Camarero ha citat també el cas de la parella de Joan Ribó o que l’exmarit de Mónica Oltra fora el seu cap de gabinet.
El to del debat ha continuat amb Compromís. El seu síndic, Joan Baldoví, ha insistit en el cas de la parella del president i ha remarcat que la Diputació va aprovar 40 places el mes de juny, però només en va traure una al gener. “La de 52.000 euros a l’any”, ha indicat, la que finalment va recaure en la companya sentimental de Llorca. “I donen sis dies per a presentar-se, amb un cap de setmana entremig; no som uns babaus, els valencians no ens xuplem el dit”, ha expressat el dirigent valencianista.
Davant d’això, Llorca, que ha reiterat les explicacions donades per a centrar-se en el fet que l’assumpte està dins de la legalitat i la normalitat, ha exposat les actuacions que ha dut a terme el seu Consell en 15 dies per a remarcar que és per això que “ataquen” la seua dona, ha tornat a acusar Compromís de “pagafantas” per seguir-li el joc a Puente el dia que es va generar un embossament en la Pista de Silla i ha recuperat el cas Oltra per a insistir que el “masclisme” perseguirà els valencianistes “tota la vida”.
