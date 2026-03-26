DISTRIBUCIÓ
Nou de cada 10 titulats de la UPV que fan pràctiques en Mercadona es queden en l’empresa de Juan Roig
La Càtedra Mercadona IT, orientada a connectar la universitat amb els reptes tecnològics de la cadena de supermercats, continua creixent després d’un any en funcionament
Mercadona IT, departament d’informàtica de la cadena de supermercats presidida per Juan Roig, i la Universitat Politècnica de València (UPV) fan balanç del primer any d’activitat de la seua càtedra conjunta, una iniciativa orientada a connectar l’entorn universitari amb els desafiaments tecnològics reals de la companyia i a impulsar l’ocupabilitat d’estudiants en l’àmbit IT (tecnologia de la informació).
Segons informa la companyia valenciana, des de la seua posada en marxa el febrer de 2025, la Càtedra Mercadona IT ha promogut diferents accions dirigides a enfortir les competències tècniques. Entre estes destaquen dos hackatons, esdeveniments col·laboratius en els quals estudiants d’últims cursos van treballar en equips multidisciplinaris per a donar resposta a reptes vinculats a l’ús de la intel·ligència artificial (IA) i al desenrotllament de solucions tecnològiques aplicades al negoci.
La Càtedra també ha sigut present en fòrums d’ocupació celebrats en diferents campus de la UPV, a on s’han presentat les oportunitats de pràctiques i desenrotllament professional dins del Departament d’Informàtica de Mercadona. Així mateix, ha col·laborat amb equips anomenats de generació espontània, per a donar suport a competicions de programació i altres iniciatives orientades a l’aprenentatge pràctic i al desenrotllament d’habilitats tècniques.
Convenis
Esta col·laboració s’emmarca en una aposta sostinguda per la formació pràctica en enginyeria informàtica i telecomunicacions. Per mitjà de convenis amb universitats, la companyia incorpora cada any estudiants en pràctiques que compten amb tutor assignat i un pla formatiu vinculat a projectes reals.
En 2025, una vintena d’estudiants d’Enginyeria Informàtica van fer pràctiques en Mercadona IT, amb una incorporació posterior del 90 %. I, des d’esta setmana, 20 alumnes més estan realitzant el seu període formatiu en la companyia, la qual cosa consolida un model que facilita la transició de l’entorn acadèmic al professional.
Digitalització
Mercadona compta actualment amb més de 1.300 professionals especialitzats en desenrotllament i arquitectura de programari, gestió de la dada i ciberseguretat, que treballen de manera coordinada amb les diferents àrees del negoci per a dissenyar, implantar i evolucionar solucions tecnològiques que aporten valor i acompanyen el creixement de la companyia.
Des de gener de 2025, Mercadona accelera el seu procés de transformació digital amb la inversió de 250 milions d’euros per a escometre un pla d’excel·lència digital durant el període 2025-2028. Mercadona IT vol modernitzar tots els processos interns de l’empresa per a “continuar avançant en la reenginyeria de projectes i modernitzar processos que ja han sigut digitalitzats”, asseguren fonts de la companyia.
En els últims anys, l’equip de Mercadona IT ha desenrotllat més de 300 aplicacions destinades a optimitzar processos clau mitjançant la digitalització. Amb una inversió prevista de 250 milions d’euros per al període 2025-2028, la companyia continuarà impulsant tant l’evolució i la millora de les seues solucions actuals com el desenrotllament de noves ferramentes orientades a aprofundir en la digitalització dels seus processos i en la generació de major eficiència operativa.
