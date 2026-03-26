Fòrum Més que Empreses
Roger Cerdà crida a “esprémer tot el potencial” de la Costera
L’alcalde destaca les inversions per part del consistori per a contribuir al desenrotllament del municipi i elevar el nivell de vida del seu veïnat
L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va inaugurar una nova edició del fòrum Més que Empreses amb un missatge clar: la Costera ha de construir el seu futur des de la col·laboració entre administracions, teixit empresarial i societat civil. Durant la seua intervenció, el primer edil va reivindicar la trobada impulsada per Levante-EMV com un espai cridat a consolidar-se com a referència per al desenrotllament econòmic i social de la comarca.
Cerdà va subratllar que la cita no és només un fòrum empresarial, sinó “una manera d’entendre el futur”, basada en la innovació i en la suma d’esforços. En este sentit, va fer valdre el paper de les empreses més enllà de l’activitat econòmica: “Són generadores d’oportunitats, d’ocupació, d’innovació i de qualitat de vida”.
Durant el seu discurs, l’alcalde va defendre la gestió municipal dels últims anys, articulada entorn de tres eixos: estabilitat, inversió i futur. Com a exemple, va destacar el pressupost de 2026, que ascendix a 39,63 milions d’euros, un dels més elevats de la història de la ciutat, i que permet reforçar servicis públics, impulsar projectes i consolidar polítiques socials.
Un dels indicadors que va centrar la seua intervenció va ser l’evolució de l’ocupació. Segons va detallar, Xàtiva ha passat d’una taxa d’atur superior al 17 % en 2020 a situar-se prop de l’11 % en 2026, amb unes 800 persones menys en situació de desocupació. A més, va recordar que en 2024 es va assolir la xifra més baixa d’atur en dos dècades. “Esta evolució no és casual”, va afirmar, atribuint-la a una estratègia centrada en l’impuls de l’activitat econòmica i l’enfortiment del teixit productiu.
En esta línia, va destacar els programes d’ocupació i formació desenrotllats pel consistori, amb una inversió de més d’1,5 milions d’euros en 2025, així com el creixement empresarial, amb un augment del 9,1 % en la creació d’empreses.
Amb tot, Cerdà va insistir en la necessitat d’avançar de manera conjunta: “El futur només es construïx si caminem junts”. L’alcalde va apel·lar a la cooperació per a millorar les condicions laborals, generar ocupació de qualitat i elevar el nivell de vida.
Finalment, va posar el focus en les oportunitats estratègiques de la comarca, entre les quals hi ha l’arribada de l’alta velocitat en 2027, que convertirà Xàtiva en porta d’entrada a les comarques centrals valencianes. Una fita que, al seu juí, ha de servir per a “esprémer tot el seu potencial” i consolidar el creixement econòmic del territori.
Suscríbete para seguir leyendo
