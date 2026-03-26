Segona volta: només darrere de Barça, Madrid i Atlètic
El València de Corberán replica, amb una lleugera millora, les xifres de la segona mitat de la temporada passada – El ritme és d’1,8 punts per partit
Pascu Calabuig
El València CF de la temporada 2026/27 està replicant el comportament de la passada campanya. Una primera volta per a oblidar i una segona reactiva en la qual el rendiment i les xifres milloren. Els blanc-i-negres han arribat a l’última parada de seleccions doblant les victòries de tota la primera volta, amb, encara, nou partits al davant fins al final de la competició a finals de maig.
Fa poc més d’un any, la crítica va coincidir a catalogar la trajectòria de l’equip en el segon capítol de lliga com el “miracle” de la salvació. Hui, el ritme és encara millor que aleshores. El València ha sumat una mitjana d’1,8 punts per partit en els deu últims, superior a l’obtinguda en la segona tanda de 19 partits de la campanya 2024/25. Millor que la de 15 equips rivals, excepte Barcelona, Madrid i Atlètic, i Osasuna, que la iguala.
El gener de 2025, Carlos Corberán es va estrenar en la banqueta de Mestalla en la derrota per un gol a dos contra el Reial Madrid. Des d’aleshores, ha dirigit l’equip valencianista en 50 duels de Lliga: 21 el curs passat i 29 de l’actual, amb un balanç de 69 punts (1,38 per partit). Una mitjana desbaratada per la pobra primera volta del curs vigent, amb només 17 punts gràcies a tres triomfs i huit empats.
Fa un any, el 8 de març, el triomf sobre el Valladolid (2-1) va permetre als pupils de Corberán eixir del descens després d’haver estat 24 jornades en la zona roja, la majoria en una primera volta en la qual Rubén Baraja va ser destituït després d’obtindre 12 punts en 17 dates. A partir d’ací, l’equip va accelerar de la mà del tècnic de Cheste: 34 punts en 21 partits. En la segona volta, va comptabilitzar 33 punts gràcies a nou triomfs, sis empats i quatre derrotes.
Després d’un mercat d’estiu en el qual va haver-hi màxima implicació del tècnic en cada una de les gestions dels fitxatges, la temporada actual va arrancar d’una manera gens esperada. La mitjana d’1,73 punts per partit va descendir fins als 0,89 obtinguts entre agost i el 10 de gener, dia que va concloure la jornada 19 amb un empat a un gol contra l’Elx CF.
La metamorfosi, ajudada en part per un mercat en el qual Corberán va tornar a implicar-se amb els reforços de Guido Rodríguez, Umar Sadiq i Unai Núñez, va començar amb dos victòries en les dates 20 i 21 de la Lliga contra Getafe i Espanyol. La del Coliseum va ser la primera lluny de casa després de huit mesos de sequera. En la jornada 29, els triomfs en la segona volta en són sis, que sumen 18 punts, un més que en tota la primera part del torneig domèstic.
Barrera psicològica dels 50
La mitjana de punts d’esta segona mitat de la Lliga (1,8) supera la que es va aconseguir entre gener i maig de 2025. Si manté este ritme, l’equip podria tancar el que resta —nou jornades— amb 34 punts en la segona volta, amb la qual cosa superaria, al final de curs, la barrera dels 50 punts, una cosa que no succeïx des dels 52 de la campanya 2019/20. Un camí que podria portar-lo a acabar entre els huit primers, i, si les combinacions acaben donant-se, jugar a Europa (Conference League) després de sis anys d’absència.
Els canvis en els rendiments i resultats es reflectixen en la taula. La trajectòria en esta segona mitat de la competició es mostra en una hipotètica classificació dels últims deu partits. Només Barcelona (24), Reial Madrid (24) i Atlètic (19) milloren la puntuació dels de Carlos Corberán. Una reacció forjada en bona part des de la solidesa defensiva.
