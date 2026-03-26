La Setmana Santa de Sagunt podria ser la primera festa d’interés turístic nacional a perdre esta denominació
El Ministeri de Turisme no té constància fins al moment d’un cas similar, encara que està revisant la documentació per a determinar si seria la primera festa a perdre este reconeixement
Un total de 37 festes valencianes tenen esta denominació honorífica
No hi ha precedents coneguts d’una festa que haja perdut la denominació de festa d’interés turístic nacional a Espanya. L’hemeroteca no ho arreplega i tampoc tenen constància d’un cas similar en el Ministeri de Turisme. Fonts d’este expliquen a Levante-EMV que el seu personal està revisant a fons la documentació i els expedients de què disposa, tant físics com digitals, per a poder confirmar que la Setmana Santa de Sagunt podria patir una pèrdua sense precedents si el procediment de revocació d’esta denominació honorífica, anunciat dilluns pel Govern, completa el seu procés. De moment, estes mateixes fonts expliquen que, després de tres dies d’investigació, no s’ha trobat un precedent similar, però això no significa que no n’hi haja; potser n’hi ha algun, però seria un cas aïllat. Si es troba, el Govern n’informarà.
La Setmana Santa saguntina té esta denominació des de l’any 2004. Podria perdre-la després de la negativa de 267 dels confrares de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist a la participació de les dones; altres 114 hi van votar a favor en un polèmic escrutini celebrat dilluns passat. No era la primera vegada que es produïa una votació sobre esta qüestió; va ocórrer en 1999 i 2022, esta última amb una votació més ajustada que ara, amb “només” 239 vots en contra. Però mai abans l’executiu s’havia plantejat revocar-la, malgrat que l’anterior temptativa, la de fa quatre anys, va ser també amb Pedro Sánchez com a president al capdavant de l’actual govern de coalició.
Segons l’article 13 de l’Orde ministerial ICT/851/2019, que regula les declaracions d’esta classe, la denominació de festa d’interés turístic nacional té una vigència “indefinida mentres es mantinguen les condicions determinants de la seua concessió”. Este no seria el cas de la festa del Camp de Morvedre, perquè, quan se li va concedir el títol en 2004, amb el Partit Popular d’Aznar en la Moncloa, ja s’havia vetat l’accés a les dones per primera vegada. Però des del Ministeri sí que especifiquen que la festa contradiu l’article tercer que establix com a requisit “l’arrelament de la festa en la localitat, la qual cosa implica la participació ciutadana en el desenrotllament de la festa”. La decisió dels confrares impedix la participació a les més de 33.004 dones de Sagunt, el 51 % de la població censada segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
El procediment
L’expedient per a la revocació l’ha d’iniciar, d’ofici, l’Administració i el seu objectiu ha de ser verificar si s’ha produït una “pèrdua sobrevinguda dels requisits exigits per al manteniment de la declaració”. Com expliquen fonts del Ministeri, una vegada iniciat l’expedient, s’obri una fase d’instrucció suficient per a comprovar si hi ha o no eixa pèrdua, per a la qual cosa se “sol·licitaran els informes que siguen preceptius”.
El següent pas serà realitzar una audiència, prèvia a formular la proposta de resolució, i, una vegada conclosa la instrucció i l’audiència, l’òrgan “instructor haurà de formular una proposta de resolució”. Amb tota esta informació, l’administració concessora de la denominació, en este cas la Secretaria d’Estat de Turisme, haurà d’adoptar la decisió.
Una altra de les claus són els terminis o el temps previst per a prendre la decisió. No s’estipula en l’orde ministerial i, des del Ministeri, no s’atrevixen a donar una estimació, perquè “els terminis poden variar en funció de la demora dels tràmits anteriors”. Així mateix, expliquen que no s’ha pres la decisió de revocar la denominació, sinó que el procediment servirà per a estudiar i analitzar la situació actual i determinar si hi ha o no raons provades i fonamentades per a retirar esta denominació.
Altres 27 festes
Si el procediment acabara amb un resultat desfavorable, la Setmana Santa de Sagunt perdria l’estatus que compartix amb altres 27 festejos de la Comunitat Valenciana, entre els quals hi ha tres Setmanes Santes més: la Marinera de València, la de Gandia i la d’Alzira. A més, també es va denominar en 2013 les Falles de Sagunt amb este títol. En el llistat hi ha festejos com la Fira d’Agost de Xàtiva, els bous a la mar de Dénia, la Cordà de Paterna o el Sexenni de Morella. Al costat d’estes, tenen esta denominació festes de Moros i Cristians, com els de Bocairent o Ontinyent, o les Falles d’Alzira, entre altres.
