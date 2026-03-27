LOGÍSTICA
Amazon obrirà la seua quinta estació logística de la Comunitat Valenciana a Paterna
La multinacional nord-americana crearà 80 noves ocupacions i reforçarà la seua capacitat d’entregues ràpides
La multinacional nord-americana Amazon continua la seua expansió a la Comunitat Valenciana amb l’anunci de l’obertura d’una nova estació logística a Paterna. Esta nova instal·lació tindrà prop de 9.000 metres quadrats construïts i estarà completament operativa en l’últim trimestre de 2026. La nova estació logística servirà per a agilitzar els processos d’entrega als clients de la regió i crearà més de 80 ocupacions.
Este tipus de centre és l’encarregat de la gestió logística d’última milla en Amazon i agilitza els temps d’entrega de les comandes als clients. En este sentit, les estacions logístiques reben els paquets des d’altres centres d’Amazon i, des d’allí, es classifiquen i es gestionen perquè les empreses col·laboradores de repartiment els entreguen finalment als clients. El servici “Entrega hui” d’Amazon ja està disponible per als clients de València, Elx i Alacant, i esta nova obertura reforça encara més la capacitat d’entrega ràpida en la regió.
“L’obertura d’esta nova instal·lació a Paterna reforça la nostra aposta per la Comunitat Valenciana i ens permet estar més prop dels nostres clients. Este centre no només millorarà l’experiència de compra amb entregues més àgils, sinó que també impulsarà l’economia local mitjançant la creació d’ocupació de qualitat”, explica Raquel Mur, responsable d’operacions d’Amazon Logistics a Espanya.
Atracció d’inversions
Segons l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, esta localitat “continua atraient inversions d’empreses de referència internacional com Amazon, que contribuïxen a consolidar la ciutat com un enclavament empresarial i industrial de referència. L’arribada d’esta nova estació logística —afig— torna a demostrar l’atractiu del municipi per a la implantació de projectes de gran envergadura, a més de generar noves oportunitats d’ocupació, dinamitzar l’economia i reforçar la posició estratègica de Paterna a la Comunitat Valenciana”.
Esta obertura reforça el compromís d’Amazon amb la Comunitat Valenciana i contribuïx a la creació d’ocupació en la regió, a on ja compta amb més de 850 persones treballant que es repartixen entre un centre logístic a Onda, una estació logística a Picassent i una altra a Alacant, a més d’un centre Amazon Fresh a Paterna. El nou centre generarà 80 llocs de treball, que se sumaran als més de 28.000 empleats que Amazon ja té a Espanya.
Des de la seua arribada a Espanya en 2011, Amazon ha invertit més de 20.000 milions d’euros en el país en les seues operacions comercials, la xarxa logística, la infraestructura cloud i IA i en programes de suport a la comunitat i innovació per a clients i empreses.
Pimes valencianes
Amazon també està compromesa amb el creixement de les xicotetes i mitjanes empreses valencianes. En 2024, més de 2.900 pimes de la Comunitat Valenciana van vendre els seus productes en la botiga d’Amazon, amb més de 18 milions de productes venuts. Més del 75 % d’estes pimes van exportar els seus productes a altres països a través d’Amazon, amb un volum d’exportacions superior als 215 milions d’euros, la qual cosa contribuïx a la internacionalització del teixit empresarial valencià.
A més, l’activitat d’estes pimes a la Comunitat Valenciana va generar més de 415 milions d’euros en el PIB autonòmic i sosté més de 7.600 ocupacions. En el conjunt d’Espanya, el seu impacte és de 2.400 milions d’euros i més de 45.000 llocs de treball vinculats al comerç en línia.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección