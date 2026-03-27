Arcadi España assumix el Ministeri d’Hisenda amb el repte de revertir l’infrafinançament valencià
L’exconseller d’Hisenda i actual secretari de Política Territorial substituïx María Jesús Montero, que se’n va a Andalusia i, juntament amb l’ascens de Carlos Cuerpo, oferix un perfil més econòmic i tècnic al tram final de legislatura
La política valenciana suma un nou ministre (serà el quint de Pedro Sánchez) i el socialisme local situa un dels seus perfils de referència en la cartera més determinant. L’exconseller d’Hisenda i actual secretari d’estat de Política Territorial, Arcadi España, ha sigut designat nou ministre d’Hisenda en substitució de María Jesús Montero, que deixa el Govern central per a ser candidata del PSOE a la Junta d’Andalusia. Així ho va anunciar este dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, en la declaració institucional des de la Moncloa per a oficialitzar la remodelació de govern, amb la qual Carlos Cuerpo serà el nou vicepresident primer a més de ministre d’Economia.
Natural de Carcaixent, i amb un llarg recorregut en el socialisme valencià a l’ombra de Ximo Puig, España va començar a volar en solitari a partir de 2023, fruit de les bones impressions que havia deixat a Madrid. Abans que això, durant els seus anys com a cap de gabinet i, més tard, com a conseller, España va construir la imatge d’un economista moderat, pragmàtic, que cuidava les relacions amb els agents socials. Amb eixe bagatge, assumirà una de les carteres més importants de l’executiu central: l’encarregada de les claus de les arques públiques.
Al costat d’España, Pedro Sánchez ha elevat com a vicepresident primer l’economista Carlos Cuerpo, també amb un perfil tècnic, també assossegat, en l’altre moviment amb el qual dona una clara dimensió econòmica al tram final de la legislatura, enmig de la incertesa pels efectes de la nova guerra del Golf. En clau política, això suposa l’ascens (de manera meteòrica) d’un economista de primer nivell, independent, amb la renovació que suposa també situar dos cares relativament noves en el centre del panorama nacional.
El nomenament d’Arcadi España, fins i tot sense les responsabilitats de la Vicepresidència que tenia Montero, és un clar ascens des de la Secretaria d’Estat de Política Territorial a la qual va accedir el desembre de 2023 per a exercir de número dos d’Ángel Víctor Torres. Entre les seues responsabilitats hi haurà l’impuls de la reforma del finançament autonòmic, un assumpte clau per als interessos valencians i del qual Montero va presentar el seu primer esborrador al gener.
Este serà un dels grans reptes que tindrà a partir d’ara España i amb el qual serà analitzat amb lupa des de la Comunitat Valenciana. L’objectiu del Ministeri, quan Montero encara estava al capdavant d’este però es coneixia que la seua eixida estava a prop, és que el canvi de model es puga aprovar abans de final d’any en el Congrés per a entrar en vigor en 2027. En el primer esquema elaborat per la dirigent andalusa, la Comunitat Valenciana rebria 3.600 milions més que els que rebria en cas de no tirar avant.
El tema el coneix de primera mà. Abans de fer el salt al Govern central, España va ser conseller d’Hisenda en l’últim tram del mandat de Ximo Puig. De fet, la seua carrera ha anat de bracet de l’expresident, de qui va ser el seu cap de gabinet tant en els mesos previs al seu salt al Palau de la Generalitat com en la primera legislatura del Botànic, en la qual va ser secretari autonòmic. Va ser en la segona legislatura quan va fer el salt al Ple del Consell, primer com a titular d’Infraestructures durant dos anys i mig, i, després, com a responsable d’Hisenda, en substitució de Vicent Soler.
Ara, España ha de reprendre els treballs per a aterrar eixe model en un pacte entre territoris i amb el Partit Popular. Sembla missió impossible. Núñez Feijóo va arribar a escenificar amb els barons del PP, inclòs el valencià Pérez Llorca, un “no” rotund a esta proposta, malgrat que, en la pràctica, posaria fi a dos dècades d’infrafinançament valencià. L’interminable cicle electoral, al qual seguirà una campanya permanent per a les generals de 2027, no sembla deixar buits en el calendari per a afrontar serenament un debat que genera tensions entre territoris, la majoria controlats pel PP.
Com a segon desafiament, el Govern té el compte pendent d’aprovar uns pressupostos que fa anys que estan prorrogats, fruit de la debilitat parlamentària de la majoria que dona suport a l’executiu. Serien els primers de la legislatura.
Sintonia amb Morant i presència amb la dana
En clau estrictament valenciana, ascendix en l’escalafó socialista un dirigent amb clara sintonia amb la secretària general i, des d’ara, companya de Consell de Ministres, Diana Morant. La pèrdua del poder per part de l’esquerra a la Comunitat Valenciana en 2023 va portar España a exercir de síndic adjunt en les Corts, després de concórrer com a número 3 de la llista. En eixe càrrec no va estar molt de temps, menys de sis mesos, davant del nomenament com a secretari d’estat de Política Territorial. Eixe salt a la política estatal no l’ha allunyat, però, de les xarxes de poder del PSPV. España s’ha erigit en un dels principals aliats de la líder de la federació valenciana, Diana Morant. És un habitual en rodes de premsa i actes de partit a València. També ha estat especialment present durant la dana. El seu ministeri ha sigut essencial en la concessió de subvencions als ajuntaments per a reconstruir les infraestructures municipals danyades.
“La veu valenciana sonarà amb més força que mai en el Govern d’Espanya i en les seues decisions. És un honor compartir la taula del Consell de Ministres amb Arcadi España. Treball, compromís i vocació de servici. Enhorabona, company”, ha escrit la també ministra de Ciència en les seues xarxes socials. També el compte oficial de la formació ha mostrat el seu “orgull” pel nomenament i ha destacat que hi haurà “més veu valenciana, més treball, més compromís” en l’executiu central.
Sánchez va explicar que el nou ministre d’Hisenda és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, té un màster en Direcció i Gestió Pública i disposa d’“una dilatada trajectòria al servici de l’Estat”. “És una persona recta, intel·ligent, compromesa, que donarà continuïtat a la bona tasca de María Jesús Montero i ajudarà a mantindre Espanya en la senda de transformació i responsabilitat fiscal que hem treballat en estos huit anys”, va expressar el president del Govern.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección