La Federació de Moros i Cristians d’Oliva encarrega de nou el cartell a dissenyadors professionals
L’entitat fa una crida a projecte en col·laboració amb l’Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana
La Federació de Moros i Cristians d’Oliva continua apostant, per quart any consecutiu, per la fórmula crida a projecte, en col·laboració amb l’Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV), per a l’elecció del cartell anunciador de les pròximes festes oliveres, després de l’èxit de les edicions anteriors.
S’encarrega el cartell, que serà també la portada del llibre de festes, la seua presentació pública i el registre del procés de treball.
El pressupost és de 1.000 euros (IVA no inclòs), pagament que es formalitzarà en un conveni de col·laboració firmat entre l’entitat convocant i l’empresa, el col·lectiu o el professional. Si calguera ampliar les prestacions de l’encàrrec, el preu final del conjunt de prestacions no superarà en cap cas l’import màxim de la contractació menor per a esta mena de servicis.
L’ús del disseny per a una finalitat diferent de l’especificada en esta convocatòria haurà de tindre el consentiment de la part autora.
En el cartell, de manera molt visible i que ressalte per la col·locació i grandària de les lletres, haurà de figurar la inscripció següent (text en valencià), reproduïda amb exactitud, fins i tot en l’ús de majúscules i minúscules: “Festes de Moros i Cristians d’Oliva 2026. Del 16 al 19 de juliol. Declarades d’Interés Turístic Autonòmic”. El cartell anunciador podrà utilitzar-se com a imatge gràfica de les festes, si calguera, per a aparéixer en opis, fullets, lones, o en la portada del llibre de festes.
La data de l’esdeveniment serà en les dos primeres setmanes de juliol a Oliva, a on haurà d’assistir presencialment l’autor per a explicar el treball proposat. En cas de no assistir-hi, es reduirà la quantitat a rebre un 30 %. A més, es farà una exposició del procés de treball de la realització del cartell que s’inaugurarà el mateix dia de la presentació. Recentment es van presentar els càrrecs festers per a 2026.
