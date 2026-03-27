El Govern aprova la reconstrucció integral del carrer San Agustín de Requena afectat per la dana

L’actuació de l’Ajuntament inclou la renovació de xarxes, la reposició del ferm i la millora de l’accessibilitat en el carrer San Agustín, amb la creació d’una plataforma única per a vianants

Un tram del carrer San Agustín de Requena / Google Maps

Laura Florentino

Requena

L’Ajuntament de Requena ha rebut l’aprovació, per part del Govern d’Espanya, de la memòria valorada per a la reconstrucció completa del carrer San Agustín, una de les zones més afectades per l’episodi de pluges torrencials de la dana de 2024. Esta actuació suposa un pas important dins del procés de recuperació del municipi després dels greus danys patits en les seues infraestructures.

La intervenció s’emmarca en el paquet d’ajudes estatals dotat amb 35 milions destinat a la reconstrucció de Requena, amb l’objectiu de reparar infraestructures municipals danyades i millorar la seua capacitat de resposta davant de fenòmens meteorològics extrems.

La dana va col·lapsar els col·lectors del carrer

Les intenses pluges van provocar el rebliment total dels col·lectors existents en el carrer San Agustín, fet que va deixar-los fora de servici i va generar seriosos problemes en l’evacuació d’aigües. Esta situació va posar de manifest la necessitat d’una actuació integral que no només reparara els danys, sinó que també modernitzara el sistema per a evitar incidències futures.

El projecte inclou més protecció de l’entorn natural

El projecte aprovat preveu la transformació de l’actual sistema de sanejament en una xarxa separativa, amb circuits independents per a aigües residuals i pluvials. Esta millora permetrà optimitzar el drenatge, reduir els riscos davant de pluges intenses i augmentar l’eficiència del sistema, al mateix temps que contribuïx a la protecció de l’entorn natural.

Substitució de l’asfalt per llamborda

A més de la renovació completa de les xarxes de sanejament, les obres inclouran la reposició íntegra del ferm del carrer i la millora de l’accessibilitat. En este sentit, es crearà una plataforma única que facilitarà el trànsit per als vianants i garantirà recorreguts més segurs i inclusius. Així mateix, en determinats trams se substituirà l’asfalt per llamborda, la qual cosa permetrà millorar la durabilitat de la via i la seua integració en l’entorn urbà.

El pressupost total d’esta actuació ascendix a 1.422.085 euros, una inversió que permetrà recuperar plenament el carrer San Agustín i avançar en la reconstrucció del municipi després de la dana.

