Llorca posa deures a Arcadi España i confia que “no patisca la metamorfosi d’aplicar les polítiques sanchistes”
El president exigix al nou ministre d’Hisenda resoldre l’infrafinançament, impulsar el fons d’anivellament i elevar les inversions de l’Estat a Alacant
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha posat deures al nou ministre d’Hisenda, el valencià Arcadi España, a qui ha exigit que atenga les peticions de la Comunitat Valenciana i que pose solució a “la discriminació i els greuges” que el Govern central “està cometent des de fa molt temps amb la nostra terra”, especialment en matèria de finançament autonòmic.
El cap del Consell, abans de la seua visita a l’ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, ha felicitat España pel seu nomenament i ha destacat el seu caràcter “dialogant i amb ganes d’arribar a acords”, atributs que ha dit compartir amb el nou titular d’Hisenda. “Tenim un caràcter molt semblant, perfils dialogants, sempre amb ganes d’arribar a acords”, ha remarcat.
Llorca, però, ha assenyalat que espera que eixe perfil no canvie amb l’arribada a la Moncloa. “No sé què passa, però, cada vegada que es nomena un socialista en la cúpula del Govern de Sánchez, patix una espècie de metamorfosi i canvien i accepten les polítiques sanchistes, que per a la C. Valenciana han sigut dolentes i discriminatòries (…), a veure si aconseguim que siga el primer socialista valencià que no patix la metamorfosi d’aplicar polítiques de Sánchez contra la C. Valenciana”.
Per això, l’ha instat a solucionar els problemes de l’autonomia, com “l’infrafinançament al qual el sotmet l’executiu central” o la falta del fons transitori d’anivellament “que tant necessitem” fins que culmine la reforma.
En este sentit, ha assenyalat que el ministre és conscient que la Comunitat Valenciana i, especialment, la província d’Alacant “és una de les zones a on menys invertix l’Estat”, i ha lamentat que, fins i tot en l’esborrany de la reforma de finançament autonòmic presentat pel Govern, “es deixava una altra vegada la Comunitat Valenciana fora de la mitjana nacional”.
Pérez Llorca ha criticat les polítiques del Govern central, que han sigut “dolentes i discriminatòries” amb la Comunitat Valenciana, i, en este sentit, ha indicat que des del Govern central “ens van deixar sense ajudes econòmiques de la dana i només ens van deixar endeutar-nos”.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección