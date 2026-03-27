PP i Vox proposen un ex alt càrrec de la Generalitat per a presidir À Punt després de descartar Pérez Rico
Román Ceballos, ex director general de Treball, és el favorit per a rebre el vistiplau de PP i Vox en les Corts
Després de quatre mesos en interinitat, PP i Vox tenen ja el seu candidat per a presidir À Punt. Es tracta de Román Ceballos, un vell conegut dels “populars”, dels governs en la Generalitat dels quals va formar part entre 1997 i 2012, sempre vinculat amb les responsabilitats de Treball, primer com a director general i, posteriorment, com a secretari autonòmic. El seu nomenament en les Corts suposarà prendre el relleu de Vicente Ordaz, actual secretari autonòmic de Comunicació, així com acabar amb la transitorietat de Rosalía Mayor.
El nom l’ha revelat la cadena autonòmica mateixa en el seu informatiu matinal d’este divendres, encara que l’oficialitat no arribarà fins dilluns, quan PP i Vox registren el nom, apurant el termini per a presentar candidatures en la cambra autonòmica. Este s’ha de votar en ple, però, amb l’acord de les dos formacions, és suficient per a rebre llum verda. No obstant això, el pacte no ha sigut senzill, cosa evident atesos els quatre mesos transcorreguts, i que ha deixat altres propostes pel camí.
És el cas de Pau Pérez Rico. Periodista i advocat de professió, amb pas per Europa Press, Canal 9, El Mundo i cap de comunicació d’El Corte Inglés per a la Comunitat Valenciana i Múrcia, va sonar com el favorit setmanes després de l’eixida d’Ordaz cap a la sala de màquines del Palau amb l’arribada de Juanfran Pérez Llorca al capdavant del Consell. No obstant això, el seu nom va ser rebutjat per Vox, tal com ha pogut saber este periòdic.
Els vots de Vox són necessaris sempre que el PP no vulga pactar amb l’esquerra, una via que ara com ara està tancada. Compromís ha anunciat que presentarà el seu propi candidat, cosa que no va fer per al Consell d’Administració inicial, encara que té nul·les possibilitats de tirar avant. Esta situació haurà de quedar reflectida una vegada la Mesa de les Corts tramite els noms dels aspirants i la Junta de Síndics ho incorpore al següent ple hàbil. El següent serà el mateix 31 de març, però el seu orde del dia ja està fixat, per la qual cosa podria retardar-se a abril.
Més enllà de discrepàncies en el procés, la votació hauria d’impulsar, així, l’elecció de Ceballos, a on sí que hi ha pacte. Llicenciat en Ciències del Treball, Graduat Social i diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de València, va ser director general de Treball i Seguretat Laboral entre 1997 i 2011, i, un any després, va ser ascendit a secretari autonòmic de Formació i Ocupació. També va ser un dels impulsors del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF). Posteriorment va ser director de l’Àrea Laboral de KPMG Abogados a la Comunitat Valenciana.
Termini fixat en les Corts
De fet, el seu pas per la Generalitat i per la consultora el fan ser un vell conegut dels sindicats de Canal 9. Fonts dels representants dels treballadors recorden que Ceballos va ser el representant de la Generalitat en la negociació del segon ERO de l’extinta televisió autonòmica. La secció d’Intersindical en À Punt ha assenyalat en xarxes socials, després de recordar aquella situació, que la seua elecció per a presidir l’empresa pública és “inquietant”.
El nom de Ceballos arriba després de quatre mesos d’interinitat des que Ordaz va deixar la presidència del Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), l’empresa pública que gestiona la radiotelevisió valenciana, per a incorporar-se a la sala de màquines del Palau de la Generalitat, amb l’arribada de Juanfran Pérez Llorca, com a secretari autonòmic de Comunicació.
En este sentit, el secretari del Consell d’Administració de la CACVSA va requerir formalment a les Corts, en un escrit, perquè, amb “la màxima brevetat possible”, procedira a la designació i al nomenament d’un nou membre del Consell en substitució d’Ordaz, a fi de restablir “la plena operativitat de l’òrgan d’administració” de la radiotelevisió pública. Després d’això, Presidència de les Corts va fixar com a termini fins al 30 de març.
