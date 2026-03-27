La regeneració de les platges de Cullera avança amb la previsió d’acabar les obres abans de l’estiu
Els treballs impulsats pel Ministeri permetran recuperar arenals d’entre 40 i 50 metres d’amplària
Les obres de regeneració de les platges al sud de la desembocadura del riu Xúquer avancen “a molt bon ritme” i segons el calendari previst. Així ho destaquen fonts tècniques vinculades al projecte, que asseguren que els treballs iniciats fa unes setmanes en enclavaments com la Goleta de l’Estany, a Cullera, s’estan desenrotllant sense incidències rellevants i dins dels terminis establits.
L’operatiu, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica, mitjançant la Demarcació de Costes a València, manté la seua planificació en tres fases, la qual cosa està permetent una execució progressiva i ordenada de les actuacions sobre el litoral més afectat per la regressió.
Segons les mateixes fonts, si es manté l’actual ritme de treball, a mitjan mes de juny el projecte estarà pràcticament finalitzat, tant pel que fa a les platges del sud de Cullera com a la resta de trams inclosos en la intervenció, que abasten també zones de Sueca, el Saler i Sagunt.
Les primeres actuacions, ja visibles sobre el terreny, han permés avançar en la redistribució d’arenes i en la recuperació del perfil litoral, un dels objectius prioritaris d’un projecte que busca retornar estabilitat i amplària a unes platges molt castigades pels temporals i la falta d’aportacions sedimentàries.
En el cas concret del litoral sud de Cullera, la previsió és especialment ambiciosa: recuperar entre 40 i 50 metres d’amplària de platja, la qual cosa suposaria retornar a este tram una imatge molt similar a la que presentava en els anys cinquanta, abans del progressiu retrocés de la línia de costa.
La intervenció s’ha dissenyat, a més, per a minimitzar l’impacte ambiental sobre espais sensibles com l’entorn de l’Estany i compatibilitzar els treballs amb la proximitat de la temporada estival. L’execució per fases també ha permés reduir afeccions a veïns i usuaris habituals d’estes platges.
Des de l’àmbit veïnal se seguix amb atenció l’evolució d’unes obres molt reclamades, amb l’expectativa que, esta vegada, la regeneració tinga un efecte durador. La resposta del litoral després dels pròxims episodis de temporal serà clau per a avaluar l’eficàcia real d’una actuació que, si es complixen els terminis, arribarà a temps per a l’inici de l’estiu.
