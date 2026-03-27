Consell Interterritorial
La vaga de metges deixa 200.000 cites posposades des de desembre en la sanitat valenciana
Les comunitats autònomes forcen a incloure la vaga dins de l’orde del dia del Consell Interterritorial de Salut
El conseller Marciano Gómez demana a la ministra una solució abans del 27 d’abril, quan hi ha convocada una nova parada setmanal
La sanitat pública valenciana s’ha vist obligada a suspendre o posposar quasi 200.000 cites mèdiques per les vagues mèdiques des de desembre. Hi ha hagut 14 dies de parada des d’aleshores, per la qual cosa l’impacte mitjà és de 14.285 cites per jornada. La dada podria ser superior, perquè l’última convocatòria va coincidir amb les Falles i la Magdalena, entre el 16 i el 20 de març, motiu pel qual el seguiment va ser ínfim en les províncies de Castelló i Alacant.
La informació l’ha oferida el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a la seua entrada al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Sanitat (CISNS), una reunió en la qual els consellers de totes les autonomies abordaran la vaga amb la ministra, Mónica García. El ple debatrà este punt després que les comunitats autònomes hagen forçat la seua inclusió en l’orde del dia; en un principi, no hi era. Segons el representant del Consell, la vaga indefinida de metges “és el principal problema que té la sanitat pública espanyola” en l’actualitat i, per això, els consellers —entre ells Gómez— no entenien que “lamentablement, no s’hi haguera inclòs”, perquè està generant “un trastorn directe a centenars, milers o, fins i tot, milions d’espanyols”. “I és responsabilitat directa de la ministra”, ha insistit el valencià.
Nova parada a l’abril
Els metges tornaran a parar a finals d’abril, entre els dies 27 i 30; han deixat fora de la convocatòria l’1 de maig, per ser festiu. Serà la tercera setmana de vaga indefinida des de febrer i la quarta si s’inclou l’aïllada de desembre, també de quatre dies, que no formava part d’esta parada indefinida. La idea del comité de vaga, del qual CESM n’és el principal impulsor, és realitzar una setmana de vaga fins al mes de juny. Ahir es va saber que el comité de vaga i el Ministeri han reobert les negociacions amb un “clima de diàleg”, segons els primers, però de moment es manté la convocatòria de finals d’abril.
Davant d’esta situació, i quan queda més d’un mes, Gómez ha demanat a García “buscar solucions abans del 27 d’abril” i “diàleg”. El valencià veu incomprensible que l’executiu haja firmat un estatut marc sense els metges i ha defés —és facultatiu de professió— que els metges tenen altres problemes i mereixen, per tant, altres situacions diferents de la de la resta de categories professionals. I que això depén del Ministeri. A ningú se li escapa que ell mateix té en peus de guerra també tot el sector sanitari, fins i tot el CESM i el CSIF, per la seua falta de diàleg a l’hora de negociar canvis en la sanitat valenciana i l’incompliment en la implantació de les 35 hores.
“Demanem solucions a curt termini —ha insistit—. Depén de la ministra apujar al nivell 9 la categoria dels metges o fer taula. Són coses que ha de fer ella”. No obstant això, Gómez sí que ha reclamat una cosa: si algun dels acords de la ministra amb els facultatius genera un impacte econòmic, l’executiu haurà d’habilitar “un finançament perquè les comunitats autònomes ho puguen assumir”.
