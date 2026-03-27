Eurolliga
El València Basket vol lligar com a mínim el ‘play-in’ contra el Partizan de Belgrad
Després de l’èpica victòria contra Olympiacos, els taronja visiten una de les pistes més complicades
Pedro Martínez no podrà comptar amb Jean Montero ni amb Xabi López-Arostegui
El Partizan, que ha guanyat els seus quatre últims partits, és un dels millors defensors
Pilar Lopez
Després de l’emocionant i èpica victòria contra l’Olympiacos en el Roig Arena per 85-84, dimarts passat, que es resolia en l’últim sospir amb dos tirs lliures de Sergio de Larrea, el València Basket afronta, este divendres, el segon repte d’una intensa setmana d’Eurolliga. Els de Pedro Martínez visiten el Partizan Mozzart Bet de Belgrad (divendres 27, 20:30 h, Belgrade Arena, Movistar Deportes 3) en la jornada 34 de la lliga regular de la competició. El València Basket visita una de les pistes més complicades d’Europa amb la dificultat afegida de no poder comptar amb dos hòmens importants, com Jean Montero i Xabi López-Arostegui. El dominicà patix una lesió a la mà dreta després d’un colp rebut en l’última jugada del partit contra Olympiacos. López-Arostegui, que ha sigut baixa en els últims partits per unes molèsties als isquiotibials, tampoc ha pogut viatjar a Belgrad. Per tant, Pedro Martínez només haurà de descartar un dels tretze jugadors disponibles. El Partizan Mozzart Bet Belgrade manté les absències per lesió de Duane Washington i l’extaronja Vanja Marinkovic, mentres que Mario Nakic ha tornat als entrenaments.
En busca de la segona victòria de la setmana
Després de batre l’Olympiacos, el València Basket feia un altre pas de gegant cap a la classificació per als quarts de final de l’Eurolliga, als quals accedixen de manera directa els sis primers al final de la fase regular, mentres que els classificats entre el 7 i el 10 jugaran el play-in, una eliminatòria prèvia de la qual eixiran els altres dos finalistes de quarts. Si els taronja guanyen a Belgrad, pràcticament s’assegurarien, com a “mal menor”, jugar el play-in i tindrien marge per a buscar amb tranquil·litat la classificació directa assegurant una de les sis primeres posicions, cosa que tenen molt ben encarrilada. El València Basket és quart, igualat a 21 triomfs amb el tercer, el Reial Madrid. Per davant, el Fenerbahce en té 23, i l’equip grec, 22, però amb un partit més.
Volen assegurar el play-in
En el grup perseguidor del València Basket, el Hapoel és quint amb 20 triomfs i un partit ajornat i el Zalgiris és sext amb 19 victòries, les mateixes que tenen els quatre equips que ara disputarien el play-in: l’AS Mònaco, el Panathinaikos, l’Estrela Roja i el Barcelona. El primer equip que quedaria eliminat seria el Dubai, que té 17 triomfs i és onzé. Dotzé és el Maccabi, amb 16 i un partit ajornat. Els dos s’enfronten esta jornada.
En cas de guanyar a Belgrad, el València Basket tindria assegurat un avantatge sobre l’onzé de tres triomfs quan falten quatre jornades per disputar-se, per la qual cosa tindria virtualment assegurat quedar entre els deu primers i no quedar eliminat. Però l’avantatge podria arribar a ser de quatre, i la classificació, matemàtica.
El València Basket visita l’equip que presenta la millor ratxa de victòries de l’Eurolliga, ja que ha guanyat els últims quatre partits, fet que l’ha portat a millorar el seu balanç fins a un 13-20 i que li ha permés pujar fins a la 15a posició. El duel en les banquetes entre Pedro Martínez i l’extaronja Joan Peñarroya, que dirigix l’equip serbi, serà un altre dels atractius del partit, ja que s’enfronten el millor atac de la competició (el València Basket) amb el millor defensor dels últims huit partits (el Partizan). Un dels elements clau d’este bon moment de forma del Partizan Mozzart Bet Belgrade és la tornada després d’una fractura en un os del peu del base Carlik Jones. Un altre dels aspectes decisius en la bona ratxa blanc-i-negra és el rendiment de l’alemany Isaac Bonga, un altre home que el València Basket haurà de vigilar molt de prop.
El precedent més recent d’un enfrontament entre estos dos equips correspon a l’últim partit de la primera volta, disputat el 30 de desembre, i que va acabar amb triomf taronja per 86-73. Darius Thompson, amb 17 punts i 6 assistències, i Nate Reuvers, amb 14 punts i 7 rebots, van ser els més destacats en el costat valencià, mentres que Isaac Bonga (17 punts i 7 rebots) va ser el millor en els visitants.
