València tanca la incorporació del sòl recuperat al capitost d’Assut per a construir 644 VPP
El pròxim Consell d’Administració d’Aumsa serà informat de l’homologació judicial de l’acord per a l’adquisició de nou parcel·les situades a Patraix per 250.000 euros – El sòl va ser adjudicat fa més de 15 anys a una empresa de Jaime García Febrer
C. Moreno
L’Ajuntament de València incorporarà al patrimoni públic quasi 9.000 metres quadrats de sòl urbanitzat en el barri de Patraix per a la construcció de 644 vivendes de protecció pública. El Consell d’Administració de l’empresa pública Aumsa prendrà raó dilluns que ve de l’homologació judicial de l’acord transaccional que atorga a la societat la plena titularitat de nou parcel·les en el sector PRR-9 del barri.
La interlocutòria del Jutjat Mercantil número 2 de València, ja ferma, culmina el procés iniciat el passat 5 de febrer, i aplana definitivament el camí per a licitar la construcció de les vivendes. Amb la plena disponibilitat de les parcel·les consolidada, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per a la redacció dels projectes d’execució i la posterior licitació de les obres de construcció de les 644 vivendes.
Tal com va contar Levante-EMV al febrer, este sòl es recupera amb el pagament previ d’una quantitat que rondaria els 250.000 euros i que procedix d’una adjudicació —sota el Govern de Rita Barberá i qualificada per l’oposició, en el seu moment, com un “dedazo”— a favor de l’empresari Jaime García Febrer fa ja més de quinze anys a través de la firma Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar. Les promocions no van arribar a executar-se mai i l’empresa va entrar en concurs de creditors; mentres, Febrer apareixia com a capitost de la trama Assut.
“La recuperació de nou parcel·les en el barri de Patraix permet al consistori donar un gran impuls als plans actuals de construcció de vivenda assequible, l’autèntica prioritat de l’equip de govern de l’alcaldessa de València, María José Catalá”, ha subratllat el regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, que ha insistit que es tracta d’“un dels majors paquets de vivenda assequible previstos en la ciutat”.
Sòl bloquejat des de 2015
La recuperació d’este sòl es produïx en virtut de l’acord transaccional negociat amb l’administració concursal de la mercantil Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar, SL (AUVM), empresa que va entrar en concurs de creditors en 2015. Aumsa va cedir, en el seu moment, el dret de superfície sobre estes parcel·les a AUVM per a desenrotllar vivenda protegida, però l’empresa no va poder executar els projectes. Els contractes van resoldre’s en 2016 per causa imputable al superficiari.
L’acord ratificat ara establix que Aumsa abonarà 250.000 euros a la massa concursal en concepte de liquidació de gastos útils. A canvi, l’empresa municipal recupera la plena titularitat de les nou parcel·les. Amb l’homologació judicial ja ferma, el manament al Registre de la Propietat per a cancel·lar definitivament les anotacions d’afectació al concurs ja s’ha presentat, la qual cosa aplana el camí per a iniciar la licitació de les obres.
Beneficiaris dels pisos
Les nou parcel·les sumen una edificabilitat total d’aproximadament 64.000 metres quadrats, distribuïts en edificis d’entre huit i nou plantes. El nou parc de vivendes estarà integrat predominantment per pisos d’un i dos dormitoris, amb superfícies entre 35 i 70 metres quadrats, dissenyats per a atendre la demanda de jóvens, famílies xicotetes i persones majors que busquen accés al lloguer assequible.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección