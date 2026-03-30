Benidorm reforça la seua resiliència davant d’inundacions amb més de 8 milions d’euros invertits en infraestructures d’evacuació pluvial
L’Ajuntament de Benidorm i Veolia, empresa gestora del cicle de l’aigua, han dut a terme una intensa i progressiva inversió en les últimes dècades
La inversió continuada i el manteniment permanent han evitat problemes d’inundacions en punts històrics de la ciutat
Eduardo Enric
Les infraestructures d’evacuació d’aigües pluvials constituïxen un pilar fonamental per a la seguretat i el benestar de Benidorm, una ciutat que ha apostat decididament per reforçar la seua resiliència urbana mitjançant inversions superiors als 8 milions d’euros en els últims anys. Estes actuacions dutes a terme per l’Ajuntament en col·laboració amb Veolia responen a la necessitat d’adaptar la ciutat a un context de canvi climàtic caracteritzat per esdeveniments meteorològics més intensos i variables, a més de garantir la protecció tant de la població com dels seus principals actius econòmics i ambientals. Cal tindre en compte que, tan sols en els últims anys, el nombre d’episodis de pluges torrencials i danes s’ha incrementat un 15 %.
La xarxa d’evacuació de pluvials de Benidorm està formada per més de 100 quilòmetres de col·lectors, 13 bombaments, 6.000 embornals, llits, cunetes, depòsits de pluja anticontaminació, etc. Tota esta infraestructura canalitza l’aigua de pluja cap a punts d’abocament controlats, la qual cosa evita inundacions i protegix la qualitat de les aigües costaneres. “Estes infraestructures són invisibles per a la majoria dels ciutadans, però resulten essencials per al funcionament segur de la ciutat. Cada quilòmetre de col·lector instal·lat representa un esforç tècnic, econòmic i de coordinació que contribuïx directament a la prevenció de danys materials i personals”, assenyala Ciriaco Clemente, gerent de Veolia a Benidorm.
Les principals actuacions recents en matèria d’evacuació de pluvials han permés ampliar la capacitat de la xarxa, millorar punts crítics i modernitzar infraestructures obsoletes, a més d’incrementar la capacitat de resposta de la ciutat davant d’episodis de pluja intensa. En estos anys s’han resolt els problemes històrics d’inundacions en punts com l’avinguda Alfonso Puchades, l’avinguda Mediterráneo, el carrer Orts Llorca, el carrer Esperanto, la plaça de la Hispanitat, etc. Queden altres punts problemàtics en la ciutat que estan identificats i analitzats i sobre els quals s’ha planificat actuar en els pròxims anys.
No obstant això, la inversió en infraestructures ha d’anar acompanyada d’una planificació integral d’emergències. En este sentit, Veolia subratlla la importància de comptar amb plans d’emergència per inundació actualitzats i coordinats, que incloguen protocols d’actuació, i l’aplicació de sistemes d’alerta primerenca digitals.
L’adaptació al canvi climàtic és un dels eixos centrals d’estes inversions. Els models climàtics anticipen un augment en la freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, la qual cosa obliga les ciutats a reforçar la seua resiliència mitjançant infraestructures dimensionades per a escenaris futurs més exigents. “No es tracta només de respondre a les necessitats actuals, sinó d’anticipar-nos als reptes que el canvi climàtic planteja a mitjà i llarg termini. La resiliència urbana és una inversió en seguretat, qualitat de vida i sostenibilitat”, afirma Ciriaco Clemente.
Un aspecte especialment rellevant d’estes infraestructures és la seua contribució a la protecció de les platges de Benidorm, actiu estratègic de primer orde per a l’economia local i el turisme. Una evacuació eficaç de les aigües pluvials evita que arrossegaments de sediments, residus i contaminants arriben al litoral, la qual cosa preserva la qualitat ambiental de les platges i del medi marí. A més, protegix les infraestructures costaneres de l’erosió i dels danys derivats d’escorrenties incontrolades, fet que garantix la continuïtat de l’activitat turística i l’atractiu de la ciutat com a destinació de referència internacional.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
- La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
- El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
- Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
- Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València