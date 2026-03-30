Compromís denuncia que la liquidació del Palau de la Música confirma que el pressupost de 2025 estava “unflat”
Advertix d’un descontrol en la gestió pressupostària de l’organisme, amb més d’una desena de modificacions de crèdits i compromisos pendents d’assumir per valor superior als dos milions d’euros
El Govern municipal de l’Ajuntament de València donarà compte demà, en el ple ordinari, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2025 dels organismes autònoms dependents del consistori. Entre estos figura l’OAM Palau de la Música, la liquidació del qual, segons ha denunciat Compromís, evidencia un desfasament entre les previsions inicials i l’execució real dels ingressos.
La formació sosté que la Intervenció Delegada del Palau de la Música confirma que l’execució dels recursos propis de l’organisme va ser del 56,52 %, amb un defecte de previsió d’1.401.903,59 euros respecte a l’import inicial previst en el pressupost.
L’exregidora de Cultura i actual coportaveu de Compromís València, Gloria Tello, afirma que estes dades corroboren els advertiments que, segons recorda, ja es van fer quan es va presentar el projecte pressupostari per a 2025. “Com ja vam denunciar públicament i va advertir la mateixa Intervenció de l’Ajuntament quan van presentar el seu projecte de pressupost per al 2025, este era totalment desproporcionat respecte a la liquidació de l’any anterior”, ha assenyalat.
Compromís també qüestiona la previsió d’ingressos de l’organisme autònom. Segons Tello, el Palau va registrar 1.517.892,12 euros menys dels previstos inicialment. Segons el parer de la coalició, esta diferència demostra que els comptes es van elaborar sense el rigor suficient i amb estimacions allunyades de la realitat.
Un altre dels aspectes criticats per la formació és la captació de mecenatge. Segons ha indicat l’exresponsable municipal de Cultura, l’equip de govern de PP i Vox va anunciar que aconseguiria incorporar un nombre elevat de mecenes, encara que finalment només se n’han aconseguit cinc, amb una desviació de 89.400 euros respecte al que s’havia pressupostat.
A més de les discrepàncies en matèria d’ingressos, Compromís denuncia irregularitats en la gestió del gasto. En este sentit, Tello assegura que el Palau de la Música va tancar el 2025 amb factures per valor d’1.136.036,88 euros que van ser objecte de reconeixement d’obligació ometent l’autorització i la disposició prèvia del gasto. A això se sumen, segons detalla, reconeixements extrajudicials d’obligació per servicis, arrendaments, cànons, subministraments i altres conceptes, per import de 61.050,90 euros.
La coalició conclou que la liquidació pressupostària posa de manifest, al seu juí, una gestió deficient de l’organisme autònom. En paraules de Gloria Tello, l’executiu local “no només s’ha dedicat a unflar el pressupost del Palau de la Música, incloent-hi grans xifres d’ingressos propis i externs irreals, sinó que, a més, ha estat incapaç d’executar les pròpies partides pressupostàries”.
