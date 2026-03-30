Reconstrucció dana
L’alcalde de Chera denuncia la lentitud en les obres de la presa de Buseo i la falta de comunicació institucional
La Conselleria assegura que les obres no s’han detingut malgrat la incertesa: “Mai s’ha deixat de treballar”
Els ajuntaments de Chera i Sot de Chera continuen seguint molt de prop les actualitzacions respecte a la reconstrucció de la presa de Buseo, greument danyada per la riuada d’octubre de 2024. La infraestructura, situada en el terme municipal de Chera, s’ha convertit en un dels punts claus de la planificació hidràulica a la Comunitat Valenciana després dels episodis de pluges intenses i la deterioració progressiva de les seues infraestructures. En els últims dos anys, les administracions han anunciat inversions que superen els 35 milions d’euros per a garantir la seua seguretat.
Retards i falta d’informació
No obstant això, el desenrotllament del projecte no està exempt d’incertesa. L’alcalde de Chera, Alejandro Portero, ha explicat, en declaracions a Levante-EMV, que els treballs s’han alentit significativament i lamenta la falta d’informació institucional sobre l’estat real de les actuacions.
Segons explica, “en principi s’han alentit els treballs bastant fins que hi haja pressupost”, en referència a la necessitat d’aprovar noves partides que permeten continuar amb el projecte més enllà de les obres d’emergència.
L’alcalde subratlla que, encara que les primeres intervencions van ser aprovades, encara queda el gros de la inversió anunciada: “Es van aprovar obres d’emergència, però ara s’han de fer la resta, fins als 30 milions promesos”.
“A nosaltres ens donen poques explicacions”
Portero també denuncia l’escassa comunicació amb l’Ajuntament i assenyala que gran part de la informació arriba de manera indirecta: “Això de la parada ho sé pels treballadors. A nosaltres ens donen poques explicacions”.
En este sentit, apunta al fet que el futur immediat de les obres depén de l’aprovació del pressupost autonòmic: “Només sé que ara s’adjudicaran les obres quan s’aprove el pressupost”.
La presa de Buseo es troba, així, en una fase intermèdia, amb actuacions d’emergència ja iniciades, però a l’espera que es materialitze la inversió global compromesa.
Mentrestant, a Chera creix la preocupació pels temps d’execució i per la necessitat de garantir com més prompte millor la seguretat d’una infraestructura clau. El desenrotllament del pressupost de 2026 serà determinant per a desbloquejar un projecte que, malgrat la seua importància, continua avançant amb incertesa.
La Conselleria respon
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha desmentit esta situació en declaracions a Levante-EMV. Des del departament autonòmic asseguren que les obres “no s’han detingut en cap moment”, i expliquen que l’actuació d’emergència està estructurada en tres fases. La primera ja estaria finalitzada, mentres que la segona, centrada en el reforç de la base de la presa per a garantir la seua seguretat, està actualment en procés de licitació. “La data no està tancada, però esperem que estiga conclosa el mes de setembre. Eixes obres ja deixarien la presa de Buseo fins i tot millor que abans de la dana”, apuntaven.
Quant a la tercera fase, detallen que s’executarà més avant i inclourà intervencions en el cos de la presa, el sobreeixidor i les comportes. Sobre les afirmacions relatives a una presumpta parada de treballadors, la Conselleria insistix que s’està treballant, “però les obres tenen els seus terminis i mai s’ha deixat de treballar, mai. Tot porta el seu temps, i, encara que no podem donar dates tancades, està tot molt avançat”.
De les obres d’emergència a un pla integral
En 2024, la Conselleria d’Agricultura va anunciar una primera intervenció urgent dotada amb 4,7 milions. Estes obres d’emergència tenien com a objectiu actuar de manera immediata sobre els elements més sensible de la presa, reforçar la seua seguretat davant de possibles episodis meteorològics extrems i corregir deficiències detectades en la seua estructura.
Estes actuacions inicials incloïen treballs de reparació, adequació d’infraestructures hidràuliques i millores en els sistemes de control, amb la finalitat de reduir riscos a curt termini. No obstant això, des del primer moment es van plantejar com una solució provisional dins d’un projecte molt més ambiciós.
Un any després, en 2025, la Generalitat va fer un pas més amb l’anunci d’una inversió global pròxima als 35 milions destinada a una actuació integral. Este pla preveu intervencions de més envergadura, com la modernització completa de la presa, la millora de la seua capacitat de desaigüe, l’adequació d’accessos i l’actualització de tots els sistemes de seguretat i control.
L’objectiu final és garantir l’estabilitat de la infraestructura a llarg termini i adaptar-la als nous escenaris climàtics, marcats per pluges més intenses i episodis extrems cada vegada més freqüents.
Un projecte clau per a la seguretat i el territori
La importància de la presa de Buseo va més enllà de la seua funció hidràulica. El seu estat afecta directament la seguretat de Chera, Sot de Chera i d’altres municipis aigües avall, a més d’influir en l’equilibri ambiental de l’entorn i en activitats econòmiques vinculades al medi natural.
Per això, les inversions anunciades van ser rebudes com una actuació estratègica per a les dos comarques, no només des del punt de vista de la prevenció de riscos, sinó també com una oportunitat per a modernitzar una infraestructura històrica.
