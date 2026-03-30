L’artista alzirenc Javi Baldoví exposa per primera vegada els seus treballs a llapis en la seua ciutat
La Casa de la Cultura d’Alzira acull, des d’este dimarts, la mostra “La passió feta dibuix”
“La passió feta dibuix” és el títol de la primera exposició que el dibuixant alzirenc Javi Baldoví oferirà en la seua ciutat per a mostrar una tècnica, el dibuix a llapis, que sorprén el visitant, que arriba a dubtar sobre quina classe d’obra està contemplant. Una casualitat ha volgut que esta mostra, que compta amb mitja dotzena d’obres dedicades a la Setmana Santa, òbriga les seues portes precisament enmig d’estes celebracions. Serà el dimarts 31 de març a les 19:30 hores, en la Casa de la Cultura.
L’exposició organitzada per la Regidoria de Cultura, que es podrà contemplar durant dos setmanes, reunix una selecció de 17 dibuixos realitzats a llapis que mostren la capacitat de l’artista per a abordar diferents temàtiques amb un alt grau de sensibilitat i realisme, així com les seues diferents etapes creatives. A través de les línies, les ombres i els contrastos, l’artista transmet emocions i sentiments i demostra la força expressiva que es pot assolir amb la senzillesa del llapis.
La Setmana Santa ocupa un lloc central en la mostra. A través de les seues obres, l’artista captura l’expressivitat de les imatges processionals, la solemnitat dels moments i l’emoció que es viu en els carrers durant estos dies. Una altra de les temàtiques presents en la mostra són les Falles, representades per la figura d’un xiquet vestit de faller, en una obra en la qual es poden apreciar amb gran detall els elements de la indumentària tradicional, els teixits, els adorns i l’orgull per la festa.
Les professions ocupen un altre espai dins de l’exposició, amb les reproduccions d’un cirurgià i un llaurador, en les quals el detall minuciós i les expressions reflectixen el respecte i la dedicació cap a estes professions.
Els retrats completen la col·lecció i mostren la capacitat de l’artista per a captar gestos, mirades, emocions, alhora que transmeten la personalitat i l’ànima de cada rostre representat.
Javi Baldoví, l’autor de les obres, és un alzirenc que des de jove va descobrir en el dibuix a llapis una forma d’expressió que, si bé no constituïx la seua professió, s’ha convertit en una passió amb els anys.
Autodidacta i sense una formació acadèmica reglada en art, Baldoví va mostrar des de jove un gran interés pel dibuix. La pràctica constant, l’observació i l’esforç personal han propiciat un perfeccionament de la seua tècnica i li han permés desenrotllar un estil propi, cada vegada més madur, que reflectix en estes obres el seu talent i la seua sensibilitat artística.
Suscríbete para seguir leyendo
