L'IVC i la Universitat de València presenten el cicle "L'Edat mitjana en el cinema" a la Filmoteca Valenciana
La Filmoteca Valenciana arranca el cicle amb La pasión de Juana de Arco, una pel·lícula de 1928, i continuarà amb Macbeth, de 2015, oferint una mirada cinematogràfica a l'Edat Mitjana
L'Institut Valencià de Cultura (IVC) i el departament d'Història Medieval de la Universitat de València (UV) presenten la desena edició del cicle "L'Edat Mitjana en el cinema", que podrà veure's a la Filmoteca Valenciana fins al 18 d'abril.
Les sessions s'iniciaran este dimarts, 31 de març, a les 18.00 hores, amb la pel·lícula La pasión de Juana de Arco (1928), dirigida per Carl Theodor Dreyer. Esta sessió comptarà amb presentació i posterior col·loqui a càrrec de Sandra Bernabéu, professora d'Història Medieval de la Universitat de València, i de José Antonio Hurtado, historiador i crític de cinema. La pel·lícula podrà tornar a veure's el 3 d'abril, a les 18.00 hores.
La pasión de Juana de Arco se centra en un dels episodis més destacats de la Guerra dels Cent Anys: el martiri de Joana d'Arc. En 1431, després d'haver conduït les tropes franceses a la victòria, Joana és arrestada i acusada de bruixeria. La jove declara haver rebut de Déu la missió de salvar França, per la qual cosa és acusada de blasfema davant un tribunal eclesiàstic.
Cèlebre pel seu sobri estil visual, la pel·lícula de Dreyer crea un drama captivador a partir dels seus imponents primers plans, que intercalen una Joana plorant, paper interpretat per Maria Falconetti, amb les penetrants mirades dels seus fervorosos inquisidors, ha exposat l'Administració autonòmica.
Igualment, ha destacat que en el repartiment i l'equip tècnic d'esta producció francesa destaquen el dramaturg Antonin Artaud, interpretant el degà de Rouen, i Rudolph Maté, un dels grans directors de fotografia de la història del cinema, que anys després iniciaria la seua carrera com a director a Hollywood.
El director general de l'IVC, Álvaro López-Jamar, ha assenyalat que l'objectiu d'este cicle és "indagar sobre la imatge que ha projectat el cinema al llarg de la seua història sobre l'Edat Mitjana". Així mateix, ha indicat que "també és una oportunitat de veure en pantalla gran La pasión de Juana de Arco, una de les millors i més influents pel·lícules de la història del cinema i un clàssic fonamental de l'última etapa del cinema mut".
"Macbeth"
El 14 d'abril, a les 18.00 hores, es projectarà Macbeth (2015), dirigida per Justin Kurzel. Esta sessió comptarà amb presentació i posterior col·loqui a càrrec de Juan Vicente García Marsilla, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i coordinador del cicle, i Áurea Ortiz, historiadora i tècnica de Programació de la Filmoteca Valenciana. Els dos són autors del llibre Del castillo al plató: 50 miradas de cine sobre la Edad Media.
Macbeth podrà tornar a veure's el 18 d'abril, a les 18.00 hores. Des de la Generalitat han apuntat que "l'adaptació cinematogràfica de l'obra teatral de William Shakespeare que va dirigir l'australià Justin Kurzel en 2015, amb un repartiment estel·lar encapçalat per Michael Fassbender i Marion Cotillard, és una ambiciosa producció entre França i Gran Bretanya rodada en les Terres Altes d'Escòcia, que s'allunya de la fórmula del teatre filmat i opta per potenciar el llenguatge cinematogràfic".
"El resultat és una pel·lícula tenebrista, fosca, impregnada de fang i sang, violenta en extrem, molt estilitzada, i que juga amb interpretacions extraordinàries i una potent posada en escena", ha concretat la mateixa font.
Sala Joan Fuster
Este cicle també compta amb projeccions a la Sala Joan Fuster de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València fins a abril.
Igual que en les sessions organitzades en la Filmoteca Valenciana, les projeccions a la Sala Joan Fuster compten amb presentacions i col·loquis a càrrec d'historiadors, medievalistes i crítics cinematogràfics.
Les projeccions del cicle en este recinte de la Facultat de Geografia i Història es van iniciar al febrer. Entre les pel·lícules programades figuren La pasión de Beatrice (1987), de Bertrand Tavernier; Los visitantes de la noche (1942), de Marcel Carné, i El Cid (1961), d'Anthony Mann.
