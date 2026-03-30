Llorca demanarà una reunió al nou ministre Arcadi España sobre la dana i el finançament
El president busca la complicitat amb el nou titular d’Hisenda en un clima de guerra total PP-PSOE, mentres els agents reclamen solucions al Consell i negociar el nou model que va proposar el Govern
Canvi de fitxes en el gabinet del Consell de Ministres de Pedro Sánchez i canvi, aparent, en el to de les relacions entre el Govern i la Generalitat. El president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, pretén sol·licitar, esta setmana, al nou ministre d’Hisenda, el valencià Arcadi España, una reunió per a abordar dos temes urgents per a les finances valencianes: els crèdits concedits a la Generalitat per a la reconstrucció de les comarques afectades per la dana del 29 d’octubre de 2024 i la situació d’infrafinançament que viu la Comunitat Valenciana.
La petició de Llorca serà una de les primeres que reba el nou ministre, que divendres passat va prendre possessió després de l’eixida de Montero en direcció al cartell electoral del PSOE en les eleccions andaluses.
De la felicitació de Llorca a les crítiques del PPCV
El gest anticipa almenys la voluntat de mantindre unes relacions fluides amb España, que des d’ara guarda la clau de les arques del Regne d’Espanya. “Tota la sort del món per al ministre Arcadi España. Hem tingut sempre un tracte cordial. És un ministre valencià que sap molt bé en quina situació es troba la Comunitat Valenciana. Se’ns ha discriminat molt per part del Govern de Pedro Sánchez. Confie que intente arreglar eixos greuges que han comés durant molt de temps amb la nostra terra”, va dir divendres passat.
La benvinguda contrasta amb l’agre acolliment que va brindar el PPCV. En xarxes socials el van descriure com “la pitjor versió del sanchisme”; “amb un sanchista de pota negra, res pot eixir malament”, al mateix temps que tractava d’estendre la taca de corrupció vinculada a Ábalos a qui va ser conseller durant els mandats de Ximo Puig.
Crèdits dana pendents
Més enllà de les paraules, amb esta reunió, Llorca aspira a millorar les condicions per a la Generalitat en dos qüestions clau per al seu Consell. D’una banda hi ha la qüestió urgent dels crèdits del Govern a la Generalitat per a atendre els gastos extraordinaris de la dana. En 2024 ja va autoritzar 700 milions i quasi 2.400 més el passat 2025, amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic, sense interessos, però que sí que se sumen a l’immens deute de la Generalitat amb l’Estat.
A més del fet que el Consell reclama des de l’etapa de Carlos Mazón que eixa ajuda vaja a fons perdut i no compute com a deute, per a 2026 hi ha 1.300 milions de deute més pendents d’autoritzar a través d’un decret que passe pel Congrés dels Diputats.
Segons les fonts consultades, Pérez Llorca vol posar també sobre la taula la qüestió del finançament autonòmic. L’assumpte desperta interés, atés que el mateix Partit Popular, seguint les directrius de Génova, semblava ajornar el debat al pròxim cicle electoral.
Nou model o fons d’anivellament?
El PP va rebutjar de pla negociar una proposta de finançament autonòmic presentada per María Jesús Montero fa unes setmanes i que, en el cas de la Generalitat, es traduiria, en pocs anys, en uns 3.600 milions d’euros més d’ingressos per a l’autonomia.
El clima per a l’acord, en qualsevol cas, sembla poc propici. D’una banda, els socialistes han assenyalat la Comunitat Valenciana com a territori preferent per al 2027 superelectoral, en les autonòmiques i en les generals.
El PP, per la seua banda, tampoc està molt disposat a legitimar el Govern amb acords. Caldrà veure com es mou Llorca en eixe equilibri entre dos tensions. D’una banda, el rebuig a les negociacions bilaterals per a un nou model que ha decretat Génova, entre crítiques als pactes amb ERC i la indefinició respecte a un model que enfronta interessos territorials de comunitats a on governa el PP.
D’altra banda, el president té també la pressió per a explorar (o almenys intentar-ho) les condicions que planteja la nova fórmula del Govern.
És una cosa que li han exigit tant els sindicats com les patronals. “Dir que no a tot en esta vida… Potser hi ha vegades que cal dir que sí. El que va davant, va davant… I després ja veurem com acaba”, va dir el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, en presència de Pérez Llorca.
Negociar en clima electoral
Diferents institucions econòmiques han assenyalat també la millora que suposa el nou model, encara que també coincidixen que és millorable. Fedea se sumava este mes al cor de veus que reclama negociar.
Caldrà veure si Pérez Llorca es limita a plantejar el Fons d’Anivellament Autonòmic que fa temps que reclama el Consell i que la direcció nacional del PP també ha fet seu o va més enllà. En plena campanya electoral andalusa i a un any de les generals, pocs veuen marge per a avanços.
