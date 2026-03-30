Més de 400 estudiants mesuren el seu enginy en la segona fase de la Jornada Matemàtica València
Guadalaviar acull la prova que decidirà qui seran els premiats d’esta edició
Esteban Fernández
El Col·legi Guadalaviar de València va acollir, este dissabte, la segona fase de la XXXIV Jornada Matemàtica, concurs matemàtic de referència a la Comunitat Valenciana. Més de 400 alumnes classificats en la primera fase, celebrada el mes de febrer en la Universitat Politècnica de València, s’han enfrontat ara a exercicis de més dificultat que exigixen concentració, creativitat i capacitat de resolució sota pressió.
En la prova participen escolars d’entre 8 i 17 anys, procedents de centres de la Comunitat Valenciana i Balears, que competixen per un dels premis d’esta edició. Els alumnes de 1r de Batxillerat han fet la prova en ESIC.
Com cada any, la Jornada Matemàtica té una dimensió solidària: els diners recaptats entre els participants es destinaran al projecte Sumaq Wawa Wasi, en el districte de Cañete, Lima (Perú), l’objectiu del qual és la construcció d’una escola de dos aules per a quaranta xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat.
Organitzada per Guadalaviar des de 1992, la Jornada Matemàtica València ha reunit, al llarg de la seua història, més de 57.000 escolars, consolidada com un referent nacional en la promoció del talent matemàtic.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
- La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
- El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
- Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
- Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València