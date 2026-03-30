Igualtat
El Síndic obri una queixa d’ofici sobre la Setmana Santa de Sagunt: “La prohibició de les dones a participar com a confrares no es justifica en valors històrics”
L’escrit retrau que l’exclusió de les dones es justifique en “el resultat d’una votació en la qual la participació no ha arribat al 50 % dels membres de la Confraria”
“Segons el parer d’este defensor, partint de la necessitat que hi haja una justificació objectiva, racional i raonable de la desigualtat, la prohibició de les dones a participar com a confrares no es justifica en valors històrics”. Amb estes paraules, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, denuncia en la queixa d’ofici que ha obert l’exclusió de les dones de la Setmana Santa de Sagunt. Considera Luna que esta discriminació, que li ha costat a la festa la retirada del distintiu d’interés turístic nacional, tampoc pot sostindre’s sobre “el resultat d’una votació en la qual la participació no ha arribat al 50 % dels membres de la Confraria”.
Així ho indica en la queixa que ha presentat d’ofici la Sindicatura. En esta, demana a l’Ajuntament de Sagunt un informe detallat sobre l’organització de la festa, la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Li dona al consistori que encapçala Darío Moreno un mes per a respondre a eixa sol·licitud d’informació.
Demana informació sobre les ajudes a la Confraria
En concret, el Síndic reclama de l’Ajuntament saguntí un informe sobre les ajudes i subvencions concedides directament o indirectament a la Confraria. També sobre l’ús que fan de locals i instal·lacions municipals.
Ho fa després que l’alcalde, en el seu comunicat oficial, rebutjara prendre mesures sobre estos assumptes i assegurara que sempre ha intentat “evitar una intervenció institucional que polaritzara més les postures”. “Reafirmem el compromís ferm amb la igualtat i la no discriminació”, va indicar Moreno, que, no obstant això, es va limitar a cridar “al diàleg i al consens perquè, en compliment del marc legal, la Confraria duga a terme els canvis necessaris. De la manera que es considere oportuna, amb les salvaguardes que garantisquen la bona gestió i el futur d’una de les nostres tradicions més estimades, però permetent el dret de qualsevol persona catòlica a participar-hi”.
En resposta, el Síndic reclama al consistori el “detall sobre les actuacions municipals desplegades per a garantir el respecte i l’aplicació dels preceptes de la Llei valenciana 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i hòmens, i de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens”. Com en la resta d’informació, se li dona un termini d’un mes, que es podrà prorrogar un mes més només per circumstàncies justificades. “Si l’informe requerit no s’emet dins del termini concedit, es prosseguirà amb la investigació i es considerarà que hi ha falta de col·laboració”, advertix la queixa.
Recorda el cas de La Laguna
Luna recorda que, en el cas de Sagunt, d’entre els votants confrares, 267 van manifestar la seua oposició al fet que les dones hi participaren en igualtat de condicions respecte als hòmens.
Una exclusió que encaixa, considera la queixa, amb la pretensió de la Sindicatura de “prestar una atenció preferent i prioritària a aquells supòsits en els quals puga detectar-se l’existència de persones o col·lectius en situacions de risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat”. També recorda que una sentència del Tribunal Constitucional de 2024 va declarar vulnerat el dret a la no discriminació per raó de gènere i el seu dret d’associació a una dona a la qual se li va denegar la participació com a confrare en la Pontifícia, Reial i Venerable Esclavitud del Santíssim Crist de La Laguna.
Tercer rebuig a l’obertura
En este cas, en una assemblea extraordinària celebrada el mes de març, els confrares de Sagunt van rebutjar modificar els seus estatuts per a substituir la paraula “hòmens” per “persones”, un canvi que hauria permés la incorporació de dones en igualtat de condicions. El resultat va ser de 267 vots en contra enfront de 114 a favor, la qual cosa va suposar el tercer rebuig a una reforma en este sentit.
La decisió ha reobert un debat que semblava superat des de finals del segle passat i ha provocat la intervenció del Govern central, que ha anunciat que portarà el cas davant de la Fiscalia i que estudia retirar a la Setmana Santa de Sagunt el títol de festa d’interés turístic nacional, concedit en 2004 a una celebració l’origen documentat de la qual es remunta a 1492.
Suscríbete para seguir leyendo
