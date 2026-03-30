La Vall de Gallinera recupera la floració dels cirerers

Les pluges de l’hivern alimenten l’esperança de deixar arrere les males campanyes de la cirera dels últims anys

Cirerers en flor a la Vall de Gallinera

Cirerers en flor a la Vall de Gallinera / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Gallinera

Les flors són indici. Després de les nefastes campanyes dels últims anys, hi ha un canvi de paisatge en la cirera. La floració a la Vall de Gallinera, tímida i escassa en les primaveres anteriors, és ara més esplendorosa. S’han abandonat cultius (la falta de relleu generacional és un dels grans problemes), però els que resistixen trauen flors. Molts cirerers esclaten de flors.

Florixen els cirerers: paisatge motejat de blanc a la Vall de Gallinera (imatges)

Florixen els cirerers: paisatge motejat de blanc a la Vall de Gallinera (imatges)

Florecen los cerezos: paisaje moteado de blanco en la Vall de Gallinera (imágenes) / Miguel Padilla Ferrer

La Vall de Gallinera ha recuperat el seu paisatge radiant. Estes muntanyes han reverdit amb les pluges. Els bancals de murs de pedra seca han absorbit l’aigua, mantenen la humitat. Els cirerers florixen. Motegen de blanc els vessants. Tant de bo arribe el canvi de cicle. La cirera és agricultura, paisatge, història i esperança.

Les flors i els vaticinis

Els agricultors han lluitat contra una nova plaga, la Drosophila suzukii, i contra el canvi climàtic. Les últimes campanyes han sigut desastroses. Ara s’agarren a la floració d’esta primavera. Un auguri que la cirera remunta.

Més de 400 estudiants mesuren el seu enginy en la segona fase de la Jornada Matemàtica València

Benidorm reforça la seua resiliència davant d’inundacions amb més de 8 milions d’euros invertits en infraestructures d’evacuació pluvial

La Vall de Gallinera recupera la floració dels cirerers

La Vall de Gallinera recupera la floració dels cirerers

L’alcalde de Chera denuncia la lentitud en les obres de la presa de Buseo i la falta de comunicació institucional

El bilingüisme de València, en l’aire: l’AVL reclama a l’Ajuntament que justifique la forma en castellà

PP i Vox proposen un ex alt càrrec de la Generalitat per a presidir À Punt després de descartar Pérez Rico

València tanca la incorporació del sòl recuperat al capitost d’Assut per a construir 644 VPP
