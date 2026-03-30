La Vall de Gallinera recupera la floració dels cirerers
Les pluges de l’hivern alimenten l’esperança de deixar arrere les males campanyes de la cirera dels últims anys
Les flors són indici. Després de les nefastes campanyes dels últims anys, hi ha un canvi de paisatge en la cirera. La floració a la Vall de Gallinera, tímida i escassa en les primaveres anteriors, és ara més esplendorosa. S’han abandonat cultius (la falta de relleu generacional és un dels grans problemes), però els que resistixen trauen flors. Molts cirerers esclaten de flors.
La Vall de Gallinera ha recuperat el seu paisatge radiant. Estes muntanyes han reverdit amb les pluges. Els bancals de murs de pedra seca han absorbit l’aigua, mantenen la humitat. Els cirerers florixen. Motegen de blanc els vessants. Tant de bo arribe el canvi de cicle. La cirera és agricultura, paisatge, història i esperança.
Les flors i els vaticinis
Els agricultors han lluitat contra una nova plaga, la Drosophila suzukii, i contra el canvi climàtic. Les últimes campanyes han sigut desastroses. Ara s’agarren a la floració d’esta primavera. Un auguri que la cirera remunta.
