“Com pot ser vivenda protegida una promoció amb piscina i zones comunes?”
El PSOE qüestiona les modificacions en una parcel·la de Natzaret, que inclouen “zones de luxe” en vivendes protegides, i alerta sobre la possibilitat que es repetisca el model de “VPP fraudulentes” d’Alacant
El Grup Municipal Socialista ha denunciat el que considera “una aposta pel model de les VPP fraudulentes d’Alacant”. Ha sigut l’edil Elisa Valía qui s’ha manifestat en estos termes després que el Govern municipal haja autoritzat la modificació d’una promoció de 77 vivendes unifamiliars a Natzaret “per a incloure piscina i zones comunes, seguint el mateix model de l’escàndol d’Alacant en el qual nombrosos càrrecs del PP es van quedar les vivendes i que ha provocat una investigació judicial”.
Qüestiona la regidora “com mantindran les condicions de vivenda protegida, especialment el preu, amb piscina i zones comunes. Quin sentit té fer vivenda protegida amb elements que tenen uns costos de construcció i gastos de manteniment majors? Només si eixes vivendes es venen oficialment al preu de vivenda protegida, però es paga una gran quantitat de diners al marge. És a dir, esta operació només té sentit si hi ha un preu oficial i un preu real”. I per estes raons apunten al destinatari final d’estes: “Només té sentit si es pretén fer el mateix que el Partit Popular va fer a Alacant, repartir-se les vivendes protegides entre familiars i amics”.
Pistes de pàdel o similar
Elisa Valía ha emmarcat en este model de “pèrdua de control públic de les vivendes protegides de Catalá” la decisió que “l’Ajuntament haja aprovat una sèrie de modificacions en el planejament de Natzaret per a incloure-hi elements de luxe en una promoció que hauria d’atendre l’emergència residencial existent en l’actualitat”. I és que, ha assenyalat, “el seu govern ha acceptat la justificació de la promotora per a modificar la trama urbana que estava prevista amb la finalitat que es puguen incloure en la promoció de VPP eixa piscina i eixes zones comunes a on instal·lar, per exemple, pistes de pàdel o d’altres esports”.
“Estem preocupats perquè el Partit Popular no ha recuperat cap dels mecanismes de control que va aprovar el Botànic per a blindar la vivenda protegida”, ha conclòs. “María José Catalá afavorix l’especulació immobiliària. És una cosa que estem denunciant i és una cosa que també saben bé els qui tenen com a objectiu traure el màxim benefici econòmic a la construcció de vivendes, és a dir, especular amb les vivendes”.
