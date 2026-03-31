Immobiliari
Goldman Sachs promou a Loriguilla el parc logístic més gran de la C. Valenciana
Les plataformes tindran 150.000 metres de superfície construïda i la primera ja està a punt
Newdock, la plataforma d’inversió i gestió logística de Goldman Sachs, ha finalitzat la primera fase de Los Naranjos, el parc logístic més gran de la Comunitat Valenciana, i ha posat en el mercat els seus espais amb disponibilitat immediata. Situat a Loriguilla, dins del principal node logístic de València, el projecte es desenrotlla sobre una parcel·la de 257.000 metres quadrats i tindrà una superfície total construïda de més de 150.000 metres quadrats.
La primera fase, ja finalitzada, suma 74.000 metres quadrats distribuïts en dos naus modulars de 44.000 metres i 30.000 metres, que permeten adaptar-se a diferents necessitats d’espai amb modulacions que van des de 5.000 metres fins a 30.000 metres en un sol edifici.
L’embranzida del sector logístic a València ha impulsat la construcció de 818.000 metres quadrats de naus. La demanda i la falta de naus de qualitat en l’àrea metropolitana ha disparat l’interés dels fons d’inversió per la construcció de plataformes logístiques. Els inversors tenen ara els seus ulls posats en un milió de metres quadrats en Parc Sagunt II, que inicialment estaven reservats per als proveïdors de la gigafactoria i que l’Administració ha decidit comercialitzar a qualsevol interessat.
En el cas del projecte de Loriguilla, Newdock ja ha formalitzat el lloguer de 20.000 metres quadrats, mentres que la resta de la superfície es troba disponible amb entrega immediata, la qual cosa posiciona Los Naranjos com una de les escasses oportunitats actuals per a accedir a espai logístic de qualitat a València, segons destaca la companyia.
“La finalització d’esta primera fase ens permet traure al mercat un actiu de gran qualitat en una ubicació estratègica, en un moment en el qual la disponibilitat d’espai logístic a València és pràcticament inexistent”, explica José Gil, responsable de Lísing de Newdock.
“Estem veient una demanda molt activa tant d’operadors com d’usuaris finals que necessiten implantar-se a València i que, fins ara, tenien molt poques alternatives reals”, afig.
Plataformes grans
El desenrotllament preveu una segona fase sobre una superfície de parcel·la de 132.000 metres, amb capacitat per a desenrotllar fins a 100.000 metres quadrats de superfície construïda, la qual cosa permetrà donar resposta a operacions logístiques de gran escala en el futur.
El mercat logístic valencià s’ha consolidat en els últims anys com un dels més dinàmics d’Espanya, impulsat pel paper estratègic del port de València, la seua posició en l’eix Madrid–Barcelona–Mediterrani i la consolidació de l’àrea de Riba-roja de Túria–Loriguilla com a principal hub logístic de la regió.
Este creixement ha intensificat la demanda d’espai logístic i ha reduït la disponibilitat de superfície fins a nivells inferiors a l’1 %.
Seguretat
Los Naranjos ha sigut dissenyat sota els estàndards de qualitat de Newdock, amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència operativa i la seguretat. El recinte compta amb control d’accessos i seguretat 24/7, així com circulacions diferenciades per a vehicles pesants i lleugers i zones d’aparcament segregades, responent a una demanda creixent del mercat.
El projecte, comercialitzat per les consultores immobiliàries Inmoking i CBRE, incorpora solucions avançades de sostenibilitat, com ara instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i l’ús de materials de baix impacte ambiental, i aspira a obtindre la certificació LEED Platinum, el nivell més alt de l’estàndard internacional LEED en edificació sostenible. Seria el primer parc logístic de la Comunitat Valenciana a aconseguir este estàndard.
El lloguer de naus ha crescut amb força a València davant de l’augment de l’activitat logística. L’any 2025 va tancar amb un increment del 20,8 % en la contractació logística, amb un total de 339.291 metres quadrats per l’embranzida del port. És el segon millor registre de la sèrie històrica, només superat pel màxim registrat en 2022, amb 355.665 metres quadrats.
